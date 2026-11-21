कल अपनी राशि में लौटेंगे शुक्र, इन 5 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव
22 नवंबर 2026 को शुक्र देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 1 जनवरी 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। शुक्र अपनी स्वराशि में रहकर धन, प्रेम, विवाह और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों को प्रभावित करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या और धनु राशि वालों के लिए यह गोचर खास रह सकता है।
Venus Transit Libra on 22 November 2026: नवंबर का आखिरी सप्ताह कुछ राशियों के लिए खास रह सकता है। 22 नवंबर को शुक्र देव फिर से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला शुक्र की अपनी राशि है। इससे पहले शुक्र कन्या राशि में चले गए थे। अब दोबारा तुला में आने से उनकी स्थिति मजबूत मानी जाएगी। ज्योतिष में शुक्र को धन, वैभव, प्रेम, विवाह और सुख-सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में शुक्र का यह गोचर नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर असर डाल सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शुक्र 22 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में शुक्र 1 जनवरी 2027 तक रहेंगे। शुक्र के इस बदलाव से कुछ राशियों को राहत मिल सकती है। नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। कारोबार में नए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है।
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शुक्र का तुला राशि में प्रवेश क्यों है खास?
शुक्र को वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है। तुला राशि में शुक्र अपनी स्वराशि में होते हैं। ज्योतिष में इसे उनकी मजबूत स्थिति माना जाता है। इस राशि का संबंध संतुलन, साझेदारी, रिश्तों और सुख-सुविधाओं से भी है। इस बार शुक्र का गोचर इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि वे वक्री चाल समाप्त करने के बाद फिर से तुला राशि में लौट रहे हैं। इससे पहले शुक्र कन्या राशि में चले गए थे। अब अपनी राशि में आने के बाद उनके प्रभाव में बदलाव देखने को मिल सकता है।
इन 5 राशियों के लिए अच्छा रह सकता है समय
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर रिश्तों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। इस दौरान वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा। जो लोग साझेदारी में कारोबार करते हैं, उन्हें फायदा मिलने की उम्मीद है। विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। हालांकि किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें।
वृषभ राशि- वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। ऐसे में शुक्र का यह गोचर इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में काम का दबाव कम हो सकता है। विरोधियों की चुनौतियों का सामना करने में सफलता मिल सकती है। लंबे समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर प्रेम और शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छा रह सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत का परिणाम मिल सकता है। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। जो लोग कला, लेखन, मीडिया या रचनात्मक काम से जुड़े हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में भी खुशियों का माहौल रह सकता है।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है। परिवार के साथ चल रही किसी परेशानी का समाधान मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। नौकरी में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कारोबार करने वालों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है। हालांकि पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आय और लाभ के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। कारोबार में नए ग्राहक मिल सकते हैं। पहले किए गए काम का फायदा अब मिल सकता है। दोस्तों और पुराने परिचितों से भी सहयोग मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
बाकी राशियों पर कैसा रहेगा असर?
वृश्चिक राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश से जुड़े काम में अवसर मिल सकते हैं। मकर राशि के जातकों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़े मामले महत्वपूर्ण रहेंगे। मीन राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी होगी। कर्क राशि वालों के घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं। सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए संपर्क बन सकते हैं। तुला राशि वालों के व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी अच्छे बदलाव की उम्मीद है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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