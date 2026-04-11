गुरु-शुक्र की चाल बनाएगी लाभकारी योग, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
Venus Transit Jupiter Rashifal : त्रिएकादश योग के बनने से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। इस योग के बनने से धन-संपदा में वृद्धि, नई जिम्मेदारियां व कारोबार में सफलता मिलती है, जिसे लाभ दृष्टि योग के नाम से भी जाना जाता है।
Venus Transit Jupiter Rashifal, गुरु, शुक्र गोचर 2026 : ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और गुरु की चाल काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन दोनों ग्रह की युति बेहद शुभ मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 13 अप्रैल 2026 के दिन शुक्र और गुरु 60° पर विराजमान रहेंगे, जिससे त्रिएकादश योग बनेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, दोपहर में 1 बजकर 48 मिनट पर त्रिएकादश योग बनेगा। गुरु मिथुन राशि में रहकर और शुक्र मेष राशि में रहकर ये योग बनाएंगे। इस योग के बनने से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। इस योग के बनने से धन-संपदा में वृद्धि, नई जिम्मेदारियां व कारोबार में सफलता मिलती है। इस योग को लाभ दृष्टि योग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में इस योग के निर्माण से कुचर अशी के जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है-
गुरु-शुक्र की चाल बनाएगी लाभकारी योग, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
त्रिएकादश योग कब बनता है?
ज्योतिष विद्या के अनुसार, त्रिएकादश योग तब बनता है, जब दो ग्रह एक-दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर विराजमान होते हैं।
धनु राशि के जातकों के लिए त्रिएकादश योग का निर्माण कैसा रहेगा?
गुरु और शुक्र की चाल से बना त्रिएकादश योग धनु राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। इस दौरान नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी। वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। बॉस का सपोर्ट बनी बना रहेगा। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं।
सिंह राशि के जातकों के लिए त्रिएकादश योग का निर्माण कैसा रहेगा?
गुरु और शुक्र की चाल से बना त्रिएकादश योग सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं। धन का आगमन होगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। प्रमोशन भी कुछ लोगों के हो सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे।
वृषभ राशि के जातकों के लिए त्रिएकादश योग का निर्माण कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु और शुक्र की चाल से बना त्रिएकादश योग शुभ साबित हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी। शुक्र के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। व्यापार क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा