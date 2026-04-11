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गुरु-शुक्र की चाल बनाएगी लाभकारी योग, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Apr 11, 2026 01:13 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Venus Transit Jupiter Rashifal : त्रिएकादश योग के बनने से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। इस योग के बनने से धन-संपदा में वृद्धि, नई जिम्मेदारियां व कारोबार में सफलता मिलती है, जिसे लाभ दृष्टि योग के नाम से भी जाना जाता है।

गुरु-शुक्र की चाल बनाएगी लाभकारी योग, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Venus Transit Jupiter Rashifal, गुरु, शुक्र गोचर 2026 : ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और गुरु की चाल काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन दोनों ग्रह की युति बेहद शुभ मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 13 अप्रैल 2026 के दिन शुक्र और गुरु 60° पर विराजमान रहेंगे, जिससे त्रिएकादश योग बनेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, दोपहर में 1 बजकर 48 मिनट पर त्रिएकादश योग बनेगा। गुरु मिथुन राशि में रहकर और शुक्र मेष राशि में रहकर ये योग बनाएंगे। इस योग के बनने से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। इस योग के बनने से धन-संपदा में वृद्धि, नई जिम्मेदारियां व कारोबार में सफलता मिलती है। इस योग को लाभ दृष्टि योग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में इस योग के निर्माण से कुचर अशी के जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है-

गुरु-शुक्र की चाल बनाएगी लाभकारी योग, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

त्रिएकादश योग कब बनता है?

ज्योतिष विद्या के अनुसार, त्रिएकादश योग तब बनता है, जब दो ग्रह एक-दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर विराजमान होते हैं।

धनु राशि के जातकों के लिए त्रिएकादश योग का निर्माण कैसा रहेगा?

गुरु और शुक्र की चाल से बना त्रिएकादश योग धनु राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। इस दौरान नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी। वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। बॉस का सपोर्ट बनी बना रहेगा। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं।

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सिंह राशि के जातकों के लिए त्रिएकादश योग का निर्माण कैसा रहेगा?

गुरु और शुक्र की चाल से बना त्रिएकादश योग सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं। धन का आगमन होगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। प्रमोशन भी कुछ लोगों के हो सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे।

वृषभ राशि के जातकों के लिए त्रिएकादश योग का निर्माण कैसा रहेगा?

वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु और शुक्र की चाल से बना त्रिएकादश योग शुभ साबित हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी। शुक्र के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। व्यापार क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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