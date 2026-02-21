Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गुरु-शुक्र की चाल से बरसेगा इन राशियों पर धन, 22 फरवरी को मिलेगी खुशखबरी

Feb 21, 2026 07:26 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Venus Transit Jupiter Rashifal Guru Horoscope 2026: जब भी गुरु और शुक्र की चाल में बदलाव होता है तो मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलता है। शुक्र और गुरु की चाल से बना नवपंचम राजयोग कुछ राशियों को खुशखबरी दे सकता है।

गुरु-शुक्र की चाल से बरसेगा इन राशियों पर धन, 22 फरवरी को मिलेगी खुशखबरी

Venus Transit Jupiter Rashifal Guru Horoscope: ज्योतिष विद्या में गुरु और शुक्र की चाल का खास महत्व माना जाता है। जब भी गुरु और शुक्र की चाल में बदलाव होता है तो मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलता है। दृक पंचांग के अनुसार, 22 फरवरी 2026, के दिन रविवार को शुक्र और गुरु ग्रह एक दूसरे से 120 डिग्री पर स्थित रहेंगे। कल के दिन शाम में 08 बजकर 59 मिनट पर शुक्र और गुरु ग्रह नवपंचम राजयोग का निर्माण करेंगे। शुक्र और गुरु की चाल से बना नवपंचम राजयोग कुछ राशियों को खुशखबरी दे सकता है तो कुछ राशियों के लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है।

नवपंचम राजयोग कब बनता है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब दो ग्रह एक-दूसरे से 120 डिग्री के कोण (त्रिकोण स्थिति) पर स्थित रहते हैं, तब नवपंचम राजयोग का निर्माण होता है। यह योग बनने से करियर, धन-भाग्य व मान-सम्मान में वृद्धि होती है।

गुरु-शुक्र की चाल से बरसेगा इन राशियों पर धन, 22 फरवरी को मिलेगी खुशखबरी

कुंभ राशि के लिए शुक्र और गुरु की चाल से बना नवपंचम राजयोग कैसा रहेगा?

शुक्र और गुरु की चाल से बना नवपंचम राजयोग कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं। धन की हालत में सुधार होगा। नौकरी और बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं। अच्छी खबर मिल सकती है।

मीन राशि के लिए शुक्र और गुरु की चाल से बना नवपंचम राजयोग कैसा रहेगा?

मीन राशि के लिए शुक्र और गुरु की चाल से बना नवपंचम राजयोग शुभ माना जा रहा है। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। कुछ जातकों को अपनी काबिलियत साबित करने के नए मौके मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और संतुलन बना रहेगा। बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। शुभ समय। अटके हुए काम पूरे होने की प्रबल संभावना है।

कर्क राशि के लिए शुक्र और गुरु की चाल से बना नवपंचम राजयोग कैसा रहेगा?

शुक्र और गुरु की चाल से बना नवपंचम राजयोग कर्क राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बिजनेस करने वाले जातकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। घर-परिवार का सहयोग मिलेगा। सिंगल जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:कल से 3 इन राशियों के दिन वरदान से कम नहीं, शनि की चाल से होगा प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 23 फरवरी-1 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:22 फरवरी को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
guru gochar Rashifal Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने