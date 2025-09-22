Venus Transit In Virgo Shukra kanya Rashi Mein Gochar Rashi Parivartan Horoscope Rashifal शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश इन राशियों के जीवन में लाएगा बड़े बदलाव, मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
ज्योतिषशास्त्र में शुक्र को विशेष स्थान प्राप्त है। शुक्र को ज्योतिष में सौंदर्य, कला, प्रेम, आकर्षण, भौतिक सुख-सुविधाएं, विवाह, दांपत्य जीवन, विलासिता, धन-वैभव, सुगंध, आभूषण, सजावट, संगीत-नृत्य और रचनात्मकता आदि का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 02:49 PM
Venus Transit In Virgo : ज्योतिषशास्त्र में शुक्र को विशेष स्थान प्राप्त है। शुक्र को ज्योतिष में सौंदर्य, कला, प्रेम, आकर्षण, भौतिक सुख-सुविधाएं, विवाह, दांपत्य जीवन, विलासिता, धन-वैभव, सुगंध, आभूषण, सजावट, संगीत-नृत्य और रचनात्मकता आदि का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश करने से कुछ राशियों का भाग्योदय होना तय है। इन राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आइए जानते हैं, शुक्र का गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ-

मेष राशि- शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए काम और जीवन में संतुलन लेकर आया है। इस समय आपका ध्यान प्रोजेक्ट्स, डेडलाइन और टीमवर्क पर रहेगा, जिससे कार्य में गुणवत्ता बढ़ेगी और वरिष्ठों और सहकर्मियों से मान-सम्मान मिलेगा। प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी, छोटे-छोटे व्यवहार रिश्तों को मजबूत करेंगे। साथ ही, खान-पान, फिटनेस और दिनचर्या में सुधार आपके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए फायदेमंद रहेगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक और सामाजिक लाभों से भरा है। जीवन में बड़े बदलाव होंगे। पैसों के मामलों में सतर्क रहने और समझदारी से निवेश करने की सलाह है। संचार कौशल और नेटवर्किंग से नए अवसर मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट या साझेदारी से फायदा होगा। दोस्त और परिवार के माध्यम से आर्थिक सहयोग और नए मौके सामने आएंगे। इस समय सोच-समझ कर फैसले लेने से भविष्य के लिए मजबूत स्थिति बनेगी।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह प्रवेश बेहद शुभ है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस समय आत्म-सुधार और आत्म-मूल्यांकन का अवसर मिलेगा। व्यक्तित्व निखरेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा और आकर्षण बढ़ेगा। धन-समृद्धि के नए स्रोत खुल सकते हैं—बोनस, प्रमोशन या निवेश का लाभ मिल सकता है। प्रेम, दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य और संतुलन बढ़ेगा। समझदारी से कदम उठाने पर यह अवधि सभी क्षेत्रों में स्थायी लाभ देगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

