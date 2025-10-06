venus transit in virgo shukra gochar rashi parivartan kanya rashi mein rashifal horoscope कन्या राशि में शुक्र का प्रवेश सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? जानें अपनी राशि का हाल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कन्या राशि में शुक्र का प्रवेश सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? जानें अपनी राशि का हाल

9 अक्टूबर 2025 को शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर न केवल वित्त, करियर और शिक्षा पर असर डालता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत संबंधों और मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। कन्या राशि में शुक्र सामान्यतः अपनी नीच स्थिति में होता है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 02:14 PM
9 अक्टूबर 2025 को शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर न केवल वित्त, करियर और शिक्षा पर असर डालता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत संबंधों और मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। कन्या राशि में शुक्र सामान्यतः अपनी नीच स्थिति में होता है, इसलिए इसके प्रभावों में चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। हालांकि, बुध ग्रह की मित्रता के कारण कुछ क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सभी 12 राशियों पर इस गोचर का असर अलग-अलग पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए यह समय लाभ और समृद्धि लेकर आएगा, तो कुछ राशियों के लिए सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं, शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल..

मेष राशि: इस गोचर के दौरान मेष राशि वालों के लिए समय शुभ रहेगा। करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार होगा, नए अवसर मिलेंगे और धन लाभ की संभावना बढ़ेगी। व्यक्तिगत प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। ध्यान-साधना करना लाभकारी रहेगा।

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर अशुभ प्रभाव दे सकता है। रिश्तों में गलतफहमियाँ और परिवारिक तनाव बढ़ सकते हैं। खर्चों में वृद्धि और वित्तीय मामलों में सावधानी की आवश्यकता होगी। अनावश्यक खर्चों से बचें।

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए समय अशुभ रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, मानसिक तनाव और कार्यक्षेत्र में बाधाएँ संभव हैं। संतुलित आहार लेना लाभकारी रहेगा।

कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ रहेगा। सौंदर्य, कला और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे। कला, संगीत या रचनात्मक कार्यों में समय दें।

सिंह राशि: सिंह राशि के लिए गोचर मिश्रित फल देगा। करियर और धन लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर सतर्क रहना जरूरी है। संतुलित आहार, व्यायाम और ध्यान करना लाभकारी रहेगा।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए समय अशुभ रहेगा। नीच भाव में शुक्र होने के कारण व्यक्तिगत संबंध और मानसिक संतुलन चुनौतीपूर्ण रहेंगे। रोज ध्यान और मानसिक शांति के लिए समय निकालना फायदेमंद होगा।

तुला राशि: तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ रहेगा। रोमांटिक और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे, दोस्त और परिवार के साथ मेल-जोल बढ़ेगा। पूजा, साधना में समय दें।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए समय शुभ रहेगा। प्रेम, मित्रता और नए सामाजिक अवसरों में लाभ मिलेगा। सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहें।

धनु राशि: धनु राशि के जातकों के लिए गोचर अशुभ रहेगा। भावनात्मक असंतुलन, वित्तीय कठिनाई और मानसिक तनाव संभव हैं। सकारात्मक सोच बनाए रखें।

मकर राशि: मकर राशि के लिए यह समय शुभ रहेगा। वित्तीय मामलों में स्थिरता आएगी, निवेश और नई योजनाओं में लाभ होगा। योजनाबद्ध निवेश करें।

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए गोचर मिश्रित फल देगा। करियर में बदलाव और नए अवसर मिलेंगे, पर स्वास्थ्य और परिवारिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी है। घर की सफाई और नियमित ध्यान फायदेमंद रहेगा।

मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए समय शुभ रहेगा। मानसिक शांति, संतुलन और परिवारिक जीवन में सुधार होगा। पूजा, साधना में समय दें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

