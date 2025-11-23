Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशि में शुक्र के प्रवेश से इन राशियों का होगा भाग्योदय, धन-संपदा में होगी वृद्धि

संक्षेप:

Sun, 23 Nov 2025 05:59 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
26 नवंबर 2025 को शुक्र ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्र ग्रह को ज्योतिषशास्त्र में विशेष स्थान प्राप्त है। शुक्र को ज्योतिष में प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य और सुख का कारक ग्रह कहा जाता है। यह हमारे जीवन की उन चीजों को नियंत्रित करता है जो दिल, भावनाओं और सुविधा से जुड़ी होती हैं। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार शुक्र के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों का भाग्योदय होना तय है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि में शुक्र का प्रवेश किन राशियों को शुभ फल देगा…

सिंह राशि-

सिंह राशि के लिए यह गोचर चौथे भाव में हो रहा है, जो घर, परिवार और मानसिक शांति से जुड़ा है। इस दौरान परिवार के साथ समय बिताने के मौके बढ़ेंगे। करियर में नई राहें खुलेंगी और व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे। आय में बढ़ोतरी होगी, हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ी संवेदनशीलता आवश्यक रहेगी, क्योंकि साथी का रवैया कभी-कभी परेशान कर सकता है।

मकर राशि-

मकर राशि के लिए शुक्र ग्यारहवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर बेहद शुभ माना जा रहा है। यह भाव इच्छापूर्ति और लाभ से जुड़ा है। इस दौरान करियर में पहचान, अधिकारियों का भरोसा और प्रमोशन जैसी संभावनाएँ मजबूत हैं। व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं और कमाई में बड़ा सुधार होगा। आप नए ट्रेंड और नए कामों में आसानी से फिट बैठ पाएँगे। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो सकती है कि कई लोग अपने बड़े लक्ष्य पूरे कर लें।

धनु राशि-

वृश्चिक में शुक्र का गोचर धनु राशि के लिए कई तरह से लाभकारी साबित हो सकता है। इस दौरान आपके मन में शांति और सकारात्मकता बढ़ेगी, जिससे लंबे समय से चल रही भावनात्मक या मानसिक उलझनें कम होंगी। विदेश से जुड़ी पढ़ाई, नौकरी या किसी योजना में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे और आपको किसी महत्वपूर्ण काम की मंजिल जल्दी दिखेगी। रिश्तों में भी यह समय अच्छा रहेगा। साथी के साथ बातचीत गहरी होगी और नजदीकियां बढ़ेंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

