20 दिसंबर से शुरू होंगे इन 5 राशियों के अच्छे दिन, शुक्र की कृपा से बनेंगे बिगड़े काम

Dec 18, 2025 04:23 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिषशास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, धन और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना गया है। जब कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होता है, तो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली, वैभव और तरक्की आती है। अब शुक्र ग्रह 20 दिसंबर 2025 को अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। इस दिन शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शुक्र का यह राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से न सिर्फ करियर और धन के मामले मजबूत होंगे, बल्कि प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं, शुक्र का राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए शुभ रहेगा…

मेष राशि- शुक्र का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए भाग्य को नई दिशा देने वाला साबित होगा। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। नौकरी और करियर में नए अवसर सामने आएंगे और लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी मतभेद दूर होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आकर्षण और लोकप्रियता बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी बातों और व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे, जिससे सामाजिक दायरा बढ़ेगा। करियर में नए मौके मिल सकते हैं, खासकर क्रिएटिव, मीडिया, फैशन या ग्लैमर से जुड़े क्षेत्रों में। प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमियां खत्म होंगी। निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

तुला राशि- तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र ग्रह हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। धन लाभ के योग बनेंगे और मानसिक शांति में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता देने वाला साबित हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण फैसला आपके पक्ष में जा सकता है।

धनु राशि- शुक्र का आपकी ही राशि में प्रवेश आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और आकर्षण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। करियर, प्रेम और आर्थिक मामलों में नई शुरुआत के संकेत हैं। नेटवर्किंग मजबूत होगी और सामाजिक छवि में सुधार आएगा। विवाह से जुड़े रुके हुए कामों में प्रगति हो सकती है।

मीन राशि- मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर करियर में तरक्की और मान-सम्मान बढ़ाने वाला साबित होगा। कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और अविवाहित लोगों को अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और पुराने प्रयासों का शुभ फल प्राप्त होगा।

