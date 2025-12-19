वृश्चिक से धनु राशि में शुक्र करेंगे प्रवेश, जानें इसका सभी 12 राशियों पर प्रभाव

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, विवाह, सौंदर्य, विलासिता और सुख-सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है। 20 दिसंबर 2025 को शुक्र देव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र धनु राशि में लगभग 25 दिनों तक रहेंगे और इसके बाद 13 जनवरी 2026 को मकर राशि में गोचर करेंगे।

Venus Transit in Sagittarius 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, विवाह, सौंदर्य, विलासिता और सुख-सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है। 20 दिसंबर 2025 को शुक्र देव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र धनु राशि में लगभग 25 दिनों तक रहेंगे और इसके बाद 13 जनवरी 2026 को मकर राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का यह गोचर कई राशियों के लिए प्रेम संबंधों, पारिवारिक जीवन, करियर और आर्थिक स्थिति में अहम बदलाव लेकर आ सकता है। शुक्र के राशि परिवर्तन करने से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। कुछ लोगों को सेहत से जुड़ी हल्की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो वहीं कुछ लोगों को नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों पर शुक्र गोचर का प्रभाव-

मेष राशि- यह गोचर आपके नवम भाव को प्रभावित करेगा। भाग्य धीरे-धीरे साथ देगा। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। प्रेम जीवन में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत बनाए रखें। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन अनुभव लाभदायक रहेंगे।

वृष राशि- शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर थोड़ा संवेदनशील रहेगा। दांपत्य जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है। अचानक खर्च या धन हानि के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धैर्य और संयम से काम लेना फायदेमंद रहेगा।

मिथुन राशि- शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जो काफी शुभ है। विवाह और साझेदारी के योग मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों को अच्छा रिश्ता मिल सकता है। व्यापार में लाभ और प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।

कर्क राशि- यह गोचर षष्ठ भाव में रहेगा। नौकरी में स्थिरता आएगी और विरोधियों पर विजय मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी। सेहत बेहतर रहेगी, लेकिन खान-पान में लापरवाही न करें।

सिंह राशि- शुक्र पंचम भाव में गोचर करेंगे। प्रेम, संतान और रचनात्मक क्षेत्रों में अच्छे संकेत मिलेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। कला, मनोरंजन और शिक्षा से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। भावनाओं में बहकर बड़े फैसले लेने से बचें।

कन्या राशि- शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। घर-परिवार और सुख-सुविधाओं पर ध्यान बढ़ेगा। वाहन या संपत्ति से जुड़ा फैसला हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्यस्थल पर दबाव रह सकता है।

तुला राशि- शुक्र आपके स्वामी ग्रह हैं और यह गोचर तृतीय भाव में होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए संपर्क और छोटी यात्राएं लाभ देंगी। भाई-बहनों से संबंध बेहतर होंगे। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा।

वृश्चिक राशि- शुक्र द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। धन आने के योग बनेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। वाणी में संयम रखें, नहीं तो पारिवारिक विवाद हो सकता है। खान-पान पर नियंत्रण जरूरी है।

धनु राशि- शुक्र लग्न भाव में गोचर करेंगे। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और आत्मविश्वास मजबूत होगा। प्रेम जीवन में नए अवसर मिलेंगे। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक भोग-विलास से बचें।

मकर राशि- शुक्र द्वादश भाव में रहेंगे। खर्च बढ़ सकते हैं और मानसिक बेचैनी रह सकती है। नींद और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम जीवन में दूरी संभव है। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं।

कुंभ राशि- शुक्र का गोचर एकादश भाव में होगा। आय में वृद्धि होगी और इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मित्रों और सामाजिक संपर्कों से लाभ मिलेगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे।

मीन राशि- शुक्र दशम भाव में गोचर करेंगे, जो बेहद शुभ माना जाता है। करियर में उन्नति, मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन संतुलित रहेगा। मीडिया, कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को खास सफलता मिलेगी।