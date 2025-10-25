Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Venus Transit In Libra Shukra Rashi Parivartan Gochar Tula Rashi Mein Horoscope Rashifal
नवंबर की शुरुआत में शुक्र की बदलेगी चाल, इन 4 राशियों को होगा धन लाभ

संक्षेप: 2 नवंबर 2025 को शुक्र ग्रह कन्या राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख, धन और संबंधों का कारक माना जाता है, इसलिए इसका यह गोचर कई लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला रहेगा। 

Sat, 25 Oct 2025 02:25 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
2 नवंबर 2025 को शुक्र ग्रह कन्या राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख, धन और संबंधों का कारक माना जाता है, इसलिए इसका यह गोचर कई लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला रहेगा। तुला राशि में प्रवेश करते ही शुक्र कई राशियों पर शुभ प्रभाव डालेंगे। इन राशियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और करियर में नए अवसर भी मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, जबकि प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वहीं, कुछ लोगों को इस दौरान मानसिक संतुलन और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर, तुला में शुक्र का यह गोचर जीवन के हर क्षेत्र- करियर, धन, रिश्ते और आत्मविश्वास पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला साबित होगा। आइए जानते हैं शुक्र की चाल बदलने से किन राशियों की चमकेगी किस्मत-

कर्क राशि- सामाजिक मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मित्र और सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा। कामकाज में सफलता के अवसर बढ़ेंगे। यात्रा और नए संपर्क आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, पर खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए समय पर आराम करें।

कन्या राशि- करियर और शिक्षा के क्षेत्र में यह समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। मेहनत का उचित फल मिलेगा और जो लोग परीक्षा या प्रतियोगिता में हैं, उन्हें सफलता मिलने की संभावना है। निवेश के फैसले सोच-समझकर लें। घर में सुख-शांति बनी रहेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। ध्यान रखें कि भावनाओं में अचानक उथल-पुथल न आए, संयम बनाए रखें।

तुला राशि- शुक्र का तुला राशि में प्रवेश शुभ रहेगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। नौकरी या व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, खासकर साझेदारी या प्रोजेक्ट में सफलता के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा और मित्रों का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर तनाव से बचने के लिए आराम और संतुलित दिनचर्या अपनाएं।

मीन राशि- पैतृक संपत्ति में लाभ, धन और नए प्रोजेक्ट शुरू करने के मौके बन सकते हैं। यात्रा का योग भी बन रहा है, खासकर काम और पढ़ाई से जुड़े। परिवार के सदस्य मददगार रहेंगे। आर्थिक मामलों में समझदारी से काम लें, छोटे खर्च पर नजर रखें। स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए हल्का व्यायाम और ध्यान लाभदायक रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
