22 नवंबर को अपनी राशि में लौटेंगे शुक्र देव, इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, धन और प्रेम जीवन में आएंगे अच्छे दिन
22 नवंबर 2026 को शुक्र देव अपनी राशि तुला में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, विवाह, धन, सुख-सुविधा और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। 14 नवंबर को शुक्र की वक्री चाल समाप्त हो चुकी है। अब उनका तुला राशि में गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा।
Venus Transit in Libra: नवंबर के आखिरी दिनों में शुक्र देव की चाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 22 नवंबर को शुक्र देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला शुक्र की अपनी राशि है। ज्योतिष में शुक्र को सुख-सुविधा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, धन, कला और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र का अपनी राशि में लौटना ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से शुक्र वक्री चाल चल रहे थे। 14 नवंबर को उनकी चाल सीधी हो चुकी है। अब 22 नवंबर को वे तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। हालांकि, कुछ राशि वालों के लिए यह बदलाव ज्यादा महत्वपूर्ण रह सकता है। इन लोगों के प्रेम जीवन में सुधार, आर्थिक मामलों में राहत और करियर में नए अवसर मिलने के संकेत हैं।
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आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर अच्छे संकेत दे सकता है। प्रेम जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके बीच नजदीकियां बढ़ सकती हैं। नौकरी करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। रचनात्मक काम से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। आर्थिक मामलों में कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन कई मामलों में राहत दे सकता है। परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे। लंबे समय से किसी बात को लेकर चल रही अनबन खत्म हो सकती है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नए संपर्क बन सकते हैं। छोटी यात्राओं से फायदा मिलने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आ सकती है।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शुक्र का अपनी ही राशि में प्रवेश खास माना जा रहा है। आत्मविश्वास बढ़ सकता है। व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बढ़ने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आमदनी के लिहाज से अच्छा रह सकता है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या वेतन बढ़ने की उम्मीद कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में पुराने संपर्क फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों के साथ संबंध मजबूत होंगे। किसी पुरानी इच्छा के पूरी होने की भी संभावना बन सकती है।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन प्रेम और शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छा रह सकता है। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। जो लोग विवाह की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें परिवार का सहयोग मिल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने का मौका मिलेगा। नौकरी और कारोबार में भी नए विचारों से लाभ मिल सकता है।
शुक्र गोचर का बाकी राशियों पर कैसा रहेगा असर?
मेष राशि: वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिश्तों में एक-दूसरे की बात समझना जरूरी होगा।
वृषभ राशि: खर्चों और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है।
कर्क राशि: घर-परिवार में खुशियां बढ़ सकती हैं। प्रॉपर्टी और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
कन्या राशि: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने होंगे। वाणी और व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।
वृश्चिक राशि: खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश या दूर की यात्रा से जुड़े मामलों में अवसर मिल सकते हैं।
मकर राशि: नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। आय बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं।
मीन राशि: नौकरी और दैनिक कामकाज में व्यस्तता बढ़ सकती है। रिश्तों में तालमेल बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा।
ज्योतिष में शुक्र ग्रह का क्या महत्व है?
वैदिक ज्योतिष में शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा जाता है। कुंडली में शुक्र को प्रेम, विवाह, वैवाहिक सुख, धन, वाहन, आभूषण, कला और भौतिक सुविधाओं का कारक माना गया है। शुक्र की मजबूत स्थिति को सुख-सुविधाओं और अच्छे वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है।
शुक्र लगभग 23 से 30 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। हालांकि, वक्री चाल के दौरान उनकी गति और राशि परिवर्तन का क्रम अलग हो सकता है। इस बार शुक्र का अपनी राशि तुला में लौटना नवंबर के प्रमुख ज्योतिषीय बदलावों में शामिल है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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