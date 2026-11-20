22 नवंबर को तुला राशि में आ रहे शुक्र, बहुत अच्छा समय लेकिन 2 राशियां रहें सतर्क
Shukra Rashi Parivartan 2026: शुक्र 22 नवंबर को अपनी स्वराशि तुला में आ रहे हैं। तुला राशि में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा और लाभकारी माना जा रहा है। एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि यह समय शुभता से भरा रहेगा लेकिन 2 राशियों को सतर्क रहना होगा।
Venus Transit in Libra: धन-संपदा के कारक शुक्र 22 नवंबर 2026 को अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में गोचर करने वाले हैं और 1 जनवरी 2027 तक यानी 40 दिन तक इसी राशि में रहेंगे। इसके पहले शुक्र 2 सितंबर 2026 को तुला राशि में आए थे। वक्री होकर कन्या राशि में चले गए थे। अब मार्गी होकर फिर तुला राशि में वापसी करने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शुक्र का अपनी स्वराशि में गोचर करना सुख, संपत्ति, कला, आर्थिक स्थिति और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दौरान जातकों को धन लाभ, व्यापारिक उन्नति, करियर में तरक्की और प्रेम-संबंधों में सुधार जैसे संभावित लाभ होते हैं। हालांकि इस दौरान लोगों को जल्दबाजी में निवेश से बचना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर उपाध्याय कहते हैं कि शुक्र जब तुला राशि में आते हैं तो आमतौर पर सभी राशियों को लाभ मिलता है लेकिन 2 राशियां ऐसी हैं, जिन्हें इस दौरान सतर्क रहना चाहिए।
शुक्र गोचर का जनमानस पर प्रभाव:
पंडित जी के अनुसार, तुला राशि के शुक्र जनमानस पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालते हैं क्योंकि यह एक अच्छा संकेत माना जाता है। इस समय जातकों की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह गोचर लग्जरी लाइफ, रिलेशनशिप, दांपत्य जीवन, प्रेमी-प्रेमिका के लिए और हार्मोनल परेशानियों के लिए अच्छा साबित हो सकता है।
शुक्र गोचर के दौरान 2 राशियां रहें सतर्क:
शुक्र गोचर का धनु और मीन राशि पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान इन राशियों को धन संबंधी मामलों में सावधानी और निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। जानें ये राशियां क्या बरतें सावधानी।
धनु राशि:
शुक्र गोचर से धनु राशि वालों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके खर्च में वृद्धि हो सकती है। अनाप-शनाप खर्च मानसिक तनाव दे सकते हैं। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला एक्सपर्ट की सलाह के बिना लेने से बचें। परिवार के मामलों को धैर्य के साथ निपटाएं। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी में अड़चनों का सामना कर सकते हैं। नौकरी में तरक्की के लिए इंतजार लंबा हो सकता है।
क्या आप जानना चाहते हैं कि शुक्र गोचर का आपकी जन्मकुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विवाह, वैवाहिक जीवन, संतान और परिवार से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री लाइव चैट करें। अपनी जन्मकुंडली के अनुसार ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाएं। अभी फ्री चैट करें।
मीन राशि:
मीन राशि वालों को शुक्र गोचर के दौरान व्यावसायिक तौर पर उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। परिवार के सदस्यों में तालमेल की कमी हो सकती है। भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। किसी बड़ी खरीदारी का फैसला फिलहाल के लिए टाल दें। यात्राओं से बचें और जरूरी कागजात पर साइन करने से पहले जरूरी जानकारी जुटा लें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान