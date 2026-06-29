4 जुलाई से इन 3 राशियों का बदलेगा समय, केतु के नक्षत्र में आकर शुक्र देंगे शुभ फल
Shukra Nakshatra Gochar 4 July 2026: शुक्र जिस तरह एक निश्चित समय में अपनी राशि में बदलाव करते हैं, उसी तरह अपने नक्षत्र में भी परिवर्तन करते हैं। 4 जुलाई को शुक्र केतु के नक्षत्र में आ रहे हैं। जानें केतु के नक्षत्र में शुक्र के आने से किन राशियों को मिलेगा लाभ।
Shukra Magha Nakshatra Gochar 4 July 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र नक्षत्र परिवर्तन शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, 4 जुलाई 2026 को शुक्र मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 16 जुलाई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र जब मघा नक्षत्र में होते हैं, तो यह जातक के व्यक्तित्व, स्वभाव, प्रेम और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शुक्र को सुख-संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और धन आदि का कारक माना जाता है, जबकि केतु आकस्मिक घटनाओं और भ्रम का कारक है। केतु के मघा नक्षत्र में शुक्र गोचर का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। पंडित ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र के मघा नक्षत्र में आने से सीधे तौर पर तीन राशियां प्रभावित होंगी। इन राशियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं और भाग्य में बदलाव हो सकता है। आइए जानते हैं शुक्र नक्षत्र परिवर्तन से किन तीन राशियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे।
शुक्र का मघा नक्षत्र गोचर: इन 3 राशियों का बदलेगा समय
1. वृषभ राशि-
वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र नक्षत्र गोचर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। शुक्र धन का कारक है और आपकी राशि का स्वामी भी है। इसलिए शुक्र के प्रभाव से आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे। आय के नए-नए रास्ते बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसों की प्राप्ति होगी। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। किसी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। अविवाहित जातकों की जिंदगी में नवप्रेम का आगमन हो सकता है। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं।
2. तुला राशि-
तुला राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक और करियर के लिहाज से अति उत्तम साबित हो सकता है। इस समय आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी चाकरी की स्थिति में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। धन का आवक बढ़ेगा। मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे। धन संबंधी योजनाओं में आग बढ़ सकते हैं, सफल होंगे। निवेश के लिए अनुकूल समय है।
3. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपके भौतिक सुख बढ़-चढ़कर रहेंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। सरकारी तंत्र का भरपूर सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
शुक्र कृपा के लिए करें ये आसान उपाय-
- ज्योतिष के अनुसार, शुक्र कृपा पाने के लिए शुक्रवार का व्रत करना चाहिए।
- शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा और उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है।
- शुक्र कृपा पाने के लिए प्रतिदिन 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान