अगले 8 दिन कन्या राशि में शुक्र गोचर, 5 राशियों के लिए संभलेगी पैसों की स्थिति
Kanya Rashi me Shurka Gochar 2026 : शुक्र अगले 8 दिन तक कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। जानें इस दौरान किन 5 राशियों के लिए पैसों की स्थिति सुधर सकती है?
Shukra Transit in Virgo Venus Rashifal 2026: ज्योतिषीय दृष्टि से नवंबर का महीना काफी अहम रहने वाला है। नवंबर के पहले ही हफ्ते में शुक्र बुध की कन्या राशि में आए हैं। ऐसे में इस गोचर के चलते शुक्र और बुध की एनर्जी मिलेगी और लाभ पाने वाली राशियों कि जिंदगी में दोनों ही ग्रहों का असर दिखेगा। कन्या राशि में शुक्र अगले 8 दिन तक गोचर करेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार 22 नवंबर तक कुल 5 राशियों को इस बदलाव से लाभ मिलने वाला है। इस लिस्ट में वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक और धनु राशि शामिल हैं। जानिए आने वाले 8 दिन इन पांचों राशियों के लिए कैसा जाने वाले हैं और इन्हें बुध-शुक्र से क्या-क्या लाभ मिलने वाले हैं?
शुक्र गोचर से 5 राशियों को मिलेगा लाभ-
1.वृषभ राशि
शुक्र गोचर के चलते इस राशि के जातकों के लिए आने वाले कुछ दिन पैसों के मामले में सही जाएंगे। अगर किसी को पैसा उधार में दिया था तो वो इस बीच मिल सकता है। घर के सदस्यों को पूरा समय दे पाएंगे और अपने अटके काम पूरा करने का समय भी मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए भी अगले 8 दिन खास रहने वाले हैं। सही समय पर लिए गए फैसलों से मिलने वाले रिजल्ट के लिए सराहना जरूर मिलेगी। बिजनेस से जुड़े लोग नए ग्राहक से जुड़ सकते हैं। अगर पार्टनर संग कोई नाराजगी रही है तो अब उसे दूर करने का मौका भी मिल सकता है।
2.सिंह राशि
सिंह राशि वालों को इस गोचर से करियर में आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। ऑफिस में काम को नोटिस किया जाएगा और मेहनत रंग लाएगी। हो सकता है कि अगले कुछ दिन के अंदर कोई नई जिम्मेदारी या फिर प्रोजेक्ट मिले। पैसों को लेकर आपकी समझ पहले से ज्यादा बढ़ेगी। बेफिजूल का खर्चा जहां हो रहा है उस पर ध्यान दे पाएंगे और बचत के साथ इसका सही बैलेंस बना पाना भी आसान होगा। ऐसे में पैसों की स्थिति संभलेगी। अगर किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना है तो उसकी तैयारी इस दौरान करना सही होगा। पैसों से जुड़ा कोई फैसला है तो उसे अच्छे से सोच लें।
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3.कन्या राशि
शुक्र के राशि परिवर्तन का अच्छा बदलाव कन्या राशि वाले भी देख पाएंगे। इस दौरान बातचीत का असर लोगों पर खूब दिखेगा। नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस से जुड़ी ग्रोथ होगी तो मन खुश होगा। बस हड़बड़ी में किसी भी तरह का फैसला ना लें। किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। पैसों की स्थिति में सुधार होते ही मन शांत रहेगा। अभी तक आर्थिक स्थिति में हो रही उठा पठक की स्थिति अब शांत होगी। बस ध्यान रखें कि हेल्थ से जुड़ी चीजों को इग्नोर करना सही नहीं होगा।
4.वृश्चिक राशि
शुक्र के इस गोचर से वृश्चिक राशि वाले पुरानी किसी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। लंबे समय से जो चीज मन में खटक रही थी या जो काम रुका हुआ सा लग रहा था वो सब कुछ आगे बढ़ेगा। नौकरी में लोग आप पर भरोसा दिखा सकते हैं। कोई नई जिम्मेदारी मिलने से काम भी बढ़ेगा। हालांकि इससे करियर में अच्छी खासी ग्रोथ होती दिखेगी। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट अच्छा लाभ दिलाएगा। लोगों के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा बेहतर होते जाएंगे। इस बीच कहीं की यात्रा भी संभव हो सकती है।
5.धनु राशि
धनु राशि वाले अगले कुछ दिन में नए लोगों से जुड़ सकते हैं। इस दौरान कई ऐसे मौके भी मिल सकते हैं जिसमें खुद को साबित करने का मौका मिल पाएगा। काम की वजह से ही लोगों के बीच पहचान बनने के योग हैं। हर किसी से सराहना मिलेगी। पैसों की स्थिति सही होगी। व्यापारी वर्ग के लोग किसी नई डील पर काम कर सकते हैं। इनकम के कई नए रास्ते खुल सकते हैं। अपनों के बीच अच्छा समय बीतेगा तो मन खुश रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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