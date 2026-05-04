मिथुन राशि में शुक्र के प्रवेश से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, 14 मई से होगा लाभ ही लाभ
ज्योतिष की नजर से देखें तो ग्रहों की चाल सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहती, उसका असर सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखता है। खासकर जब कोई बड़ा ग्रह अपनी राशि बदलता है, तो उसके संकेत कई स्तर पर महसूस होते हैं- कभी करियर में, कभी रिश्तों में, तो कभी पैसों के मामले में।
ज्योतिष की नजर से देखें तो ग्रहों की चाल सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहती, उसका असर सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखता है। खासकर जब कोई बड़ा ग्रह अपनी राशि बदलता है, तो उसके संकेत कई स्तर पर महसूस होते हैं- कभी करियर में, कभी रिश्तों में, तो कभी पैसों के मामले में। 14 मई 2026 को शुक्र ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में शुक्र को सुख, प्यार, पैसा, आराम और आकर्षण का कारक माना जाता है। इसलिए जब शुक्र की स्थिति बदलती है, तो उसका असर भी काफी साफ दिखता है। आमतौर पर शुक्र का गोचर जीवन में हल्कापन, खुशियां और कुछ नया लेकर आता है।
इन 3 राशियों के लिए फायदेमंद रहेगा ये गोचर
इस बार का यह बदलाव सभी राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन वृषभ, मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए समय खास तौर पर फायदेमंद माना जा रहा है। इन तीनों राशियों में अलग-अलग तरह के सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।
वृषभ राशि
यहां शुक्र का असर आर्थिक मामलों में राहत दे सकता है। अगर कहीं पैसा अटका हुआ है या कोई काम लंबे समय से रुका पड़ा है, तो उसमें अब गति आने की उम्मीद है। नौकरी करने वालों को अपने काम की पहचान मिल सकती है, साथ ही नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। घर-परिवार में माहौल थोड़ा हल्का और खुश रहने वाला रहेगा। पार्टनर के साथ भी तालमेल बेहतर होने के संकेत हैं।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए यह गोचर और भी खास हो जाता है, क्योंकि शुक्र सीधे इसी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आत्मविश्वास बढ़ने की पूरी संभावना है। लोग आपकी बातों और व्यवहार से प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने का सोच रहे हैं या करियर में बदलाव चाहते हैं, तो यह समय मदद कर सकता है। फैसले लेने में साफ सोच और बेहतर कम्युनिकेशन आपका प्लस पॉइंट रहेगा।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए यह बदलाव अचानक मिलने वाले फायदों की ओर इशारा करता है। धन से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है या कोई अप्रत्याशित लाभ सामने आ सकता है। लव लाइफ में अगर कुछ समय से तनाव या गलतफहमी चल रही थी, तो वह धीरे-धीरे कम हो सकती है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हैं, उनके लिए यह समय मेहनत का रिजल्ट देने वाला हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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