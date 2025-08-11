शुक्र के गोचर से इन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, कर्क राशि में प्रवेश रहेगा शुभ

21 अगस्त को शुक्र मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों को लाभ होगा। शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति को धन-लाभ भी होता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों को लाभ होगा।

Horoscope Rashifal Venus Transit In Cancer : ज्योतिषशास्त्र में शुक्र भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग-विलास, शौहरत, कला, प्रतिभा, सौन्दर्य, रोमांस, काम-वासना और फैशन-डिजाइनिंग के कारक ग्रह हैं। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं और मीन इनकी उच्च राशि है, जबकि कन्या इनकी नीच राशि है। 21 अगस्त को शुक्र मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों को लाभ होगा। शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति को धन-लाभ भी होता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों को लाभ होगा। आइए जानते हैं, शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश से किन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय-

मेष राशि : व्यापार में धन लाभ होगा। कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगा। धन का आवक बढ़ेगा। कई सोर्स से रुपए-पैसे आएंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा।

मिथुन राशि : नौकरीपेशा वालों के प्रमोशन या अप्रेजल के चांसेस बढ़ेंगे। शैक्षिक कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी की तलाश पूरी होगी। व्यापार में बढ़ोतरी के नए अवसर मिलेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे।

सिंह राशि : 21 अगस्त से सिंह राशि वालों के अच्छे दिन शुरू होंगे। पराक्रम रंग लाएगा। नौकरी-कारोबार में तरक्की करेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। शत्रु पराजित होंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

वृश्चिक राशि : शुक्र गोचर से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में सबकुछ अच्छा ही होगा। जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। व्यापार में मुनाफा होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। शैक्षिक कार्यों में बड़ी कामयाबी मिलेगी।