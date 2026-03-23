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मेष राशि में शुक्र करेंगे प्रवेश, इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, लाइफ हो जाएगी कंफर्टेबल

Mar 23, 2026 09:28 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Venus Transit in Aries 2026: 26 मार्च को शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष में शुक्र को प्यार, सुख-सुविधा का कारक ग्रह कहा जाता है। शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति को जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं रहती है। शुक्र कंफर्टेबल लाइफ देता है।

मेष राशि में शुक्र करेंगे प्रवेश, इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, लाइफ हो जाएगी कंफर्टेबल

ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने का विशेष महत्व होता है। विशेषकर जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। 26 मार्च को शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष में शुक्र को प्यार, सुख-सुविधा का कारक ग्रह कहा जाता है। शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति को जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं रहती है। शुक्र कंफर्टेबल लाइफ देता है। ऐसे में जब शुक्र राशि बदलते हैं, तो उसका असर हर राशि पर पड़ता है। इस बार का गोचर सभी राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन 5 राशियों के लिए यह समय खास तौर पर अच्छा माना जा रहा है। इन राशियों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है।

आइए जानते हैं, शुक्र के मेष राशि में प्रवेश से किन राशियों को होगा लाभ-

मिथुन राशि- मिथुन वालों के लिए यह गोचर पॉजिटिव रह सकता है। पढ़ाई करने वाले छात्रों को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को भी फायदा हो सकता है। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। लव लाइफ में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों का रिश्ता शादी तक जा सकता है। नौकरी करने वालों को सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, जिससे काम में ग्रोथ होगी।

कर्क राशि- कर्क राशि के लोगों के लिए यह समय फायदेमंद रह सकता है। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। बिजनेस करने वालों को मुनाफा मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला चल रहा है, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। जो लोग विदेश में मौका ढूंढ रहे हैं, उन्हें भी अच्छी खबर मिल सकती है।

सिंह राशि- सिंह वालों के लिए शुक्र का गोचर नए मौके लेकर आएगा। काम में सफलता मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। जो काम लंबे समय से रुके थे, अब पूरे हो सकते हैं। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और प्रमोशन के चांस भी बन सकते हैं।

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मकर राशि- मकर राशि के लोगों के लिए भी यह गोचर अच्छा रहेगा। जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। घर या गाड़ी खरीदने का प्लान बना सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा और कई काम बनते नजर आएंगे।

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मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह गोचर पैसों के मामले में राहत देने वाला रहेगा। जो पैसा कहीं अटका हुआ था, वह वापस मिल सकता है। आर्थिक परेशानी कम होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी फायदा हो सकता है। इस दौरान आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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दशा-महादशा
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