10 दिन बाद से इन राशियों पर धन वर्षा, जब धनु राशि से मकर राशि में होगा शुक्र गोचर
Venus Transit from Sagittarius to Capricorn Horoscope: आज से लगभग 10 दिन बाद शुक्र की चाल बदलने जा रही है। इस बार शुक्र का गोचर धनु राशि से मकर राशि में होगा। शुक्र की चाल बदलते ही कुछ राशियों की किस्मत भी पलटने वाली है।
Venus Transit from Sagittarius to Capricorn Horoscope: शुक्र ग्रह इस समय धनु राशि में विराजमान हैं। सुख-समृद्धि के कारक माने जाते हैं शुक्र, जिनका गोचर ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व रखता है। आज से लगभग 10 दिन बाद शुक्र की चाल बदलने जा रही है। इस बार शुक्र का गोचर धनु राशि से मकर राशि में होगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। शुक्र का गोचर शनि की राशि में होना कुछ राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत का कारण बनेगा। वहीं, कुछ राशियों के लिए ये गोचर मुश्किलें भी बढ़ाएगा। आइए जानते हैं 13 जनवरी को शुक्र का मकर राशि में गोचर किन राशियों की किस्मत चमक सकता है-
10 दिन बाद से इन राशियों पर धन वर्षा, धनु राशि से मकर राशि में करेंगे शुक्र गोचर
तुला राशि
शुक्र का मकर राशि में गोचर तुला राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।
आपका भाग्य आपका साथ देगा।
धन की हालत में सुधार होगा।
नौकरी और बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं।
आप किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं।
अच्छी खबर मिल सकती है।
फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन बनेंगे।
कर्क राशि
कर्क राशि के लिए शुक्र का मकर राशि में गोचर शुभ माना जा रहा है।
लोग आपके काम की तारीफ करेंगे।
धन का आगमन होगा
वैवाहिक जीवन में प्रेम और संतुलन बना रहेगा।
बिजनेस में मुनाफा हो सकता है।
शुभ समय।
अटके हुए काम पूरे होने की प्रबल संभावना है।
कन्या राशि
शुक्र का मकर राशि में गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
धन लाभ के योग बन रहे हैं।
घर-परिवार का सहयोग मिलेगा।
सिंगल जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
व्यापार में आपको लाभ होगा।
लव लाइफ में रोमांस रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।