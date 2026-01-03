Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Venus Transit from Sagittarius to Capricorn Horoscope Shukra Gochar in Makar Rashi Venus Rashifal lucky zodiacs 2026
10 दिन बाद से इन राशियों पर धन वर्षा, जब धनु राशि से मकर राशि में होगा शुक्र गोचर

10 दिन बाद से इन राशियों पर धन वर्षा, जब धनु राशि से मकर राशि में होगा शुक्र गोचर

संक्षेप:

Venus Transit from Sagittarius to Capricorn Horoscope: आज से लगभग 10 दिन बाद शुक्र की चाल बदलने जा रही है। इस बार शुक्र का गोचर धनु राशि से मकर राशि में होगा। शुक्र की चाल बदलते ही कुछ राशियों की किस्मत भी पलटने वाली है।

Jan 03, 2026 10:52 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Venus Transit from Sagittarius to Capricorn Horoscope: शुक्र ग्रह इस समय धनु राशि में विराजमान हैं। सुख-समृद्धि के कारक माने जाते हैं शुक्र, जिनका गोचर ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व रखता है। आज से लगभग 10 दिन बाद शुक्र की चाल बदलने जा रही है। इस बार शुक्र का गोचर धनु राशि से मकर राशि में होगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। शुक्र का गोचर शनि की राशि में होना कुछ राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत का कारण बनेगा। वहीं, कुछ राशियों के लिए ये गोचर मुश्किलें भी बढ़ाएगा। आइए जानते हैं 13 जनवरी को शुक्र का मकर राशि में गोचर किन राशियों की किस्मत चमक सकता है-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

10 दिन बाद से इन राशियों पर धन वर्षा, धनु राशि से मकर राशि में करेंगे शुक्र गोचर

तुला राशि

शुक्र का मकर राशि में गोचर तुला राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

आपका भाग्य आपका साथ देगा।

धन की हालत में सुधार होगा।

नौकरी और बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं।

आप किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं।

अच्छी खबर मिल सकती है।

फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन बनेंगे।

ये भी पढ़ें:आज दोपहर में इतने बजे तक रहेगी पौष पूर्णिमा, मां लक्ष्मी को ऐसे करें प्रसन्न

कर्क राशि

कर्क राशि के लिए शुक्र का मकर राशि में गोचर शुभ माना जा रहा है।

लोग आपके काम की तारीफ करेंगे।

धन का आगमन होगा

वैवाहिक जीवन में प्रेम और संतुलन बना रहेगा।

बिजनेस में मुनाफा हो सकता है।

शुभ समय।

अटके हुए काम पूरे होने की प्रबल संभावना है।

कन्या राशि

शुक्र का मकर राशि में गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

धन लाभ के योग बन रहे हैं।

घर-परिवार का सहयोग मिलेगा।

सिंगल जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

व्यापार में आपको लाभ होगा।

लव लाइफ में रोमांस रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 3 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:लव राशिफल: 3 जनवरी को मेष समेत 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan Rashifal Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने