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अगस्त की शुरुआत में शुक्र करेंगे राशि परिवर्तन, इन 5 राशियों के लिए शुरू हो सकता है अच्छा समय

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र 1 अगस्त 2026 को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का शुभ प्रभाव वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान करियर में नए अवसर और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव के योग बन सकते हैं।

अगस्त की शुरुआत में शुक्र करेंगे राशि परिवर्तन, इन 5 राशियों के लिए शुरू हो सकता है अच्छा समय

Venus Transit August 2026: अगस्त की शुरुआत में सुख, वैभव, प्रेम और भौतिक सुखों के कारक शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र 1 अगस्त 2026 को सुबह 9:33 बजे सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह गोचर कई राशियों के जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कुछ राशि वालों को करियर, कारोबार, धन और रिश्तों के मामले में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी।

आइए जानते हैं किन 5 राशियों के लिए शुक्र का यह गोचर शुभ माना जा रहा है-

वृषभ राशि- शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। ऐसे में यह गोचर आपके लिए कई मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या पद से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे। प्रेम संबंधों में भी पहले से बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोगों के लिए यह गोचर आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला माना जा रहा है। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में प्रगति होने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है।

सिंह राशि- शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद सिंह राशि के लोगों का ध्यान आर्थिक योजनाओं पर रहेगा। आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में नई डील या नए ग्राहक मिलने की संभावना है। लंबे समय से रुका कोई काम पूरा हो सकता है। दांपत्य जीवन में भी मधुरता बनी रह सकती है।

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तुला राशि- तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं। ऐसे में यह गोचर आपके लिए कई मामलों में राहत लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में लाभ दे सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

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मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य का साथ दिलाने वाला माना जा रहा है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की संभावना बन सकती है। कारोबार में विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा और रुके हुए कार्यों में गति आने के संकेत हैं। यात्रा से भी लाभ मिलने की संभावना है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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