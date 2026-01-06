Hindustan Hindi News
Shukra Gochar 2026: मकर संक्रांति से पहले शुक्र देव का गोचर, इन 3 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Shukra Gochar 2026: मकर संक्रांति से पहले शुक्र देव का गोचर, इन 3 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

संक्षेप:

साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। इससे ठीक एक दिन पहले, 13 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 4 बजे शुक्र देव मकर राशि में गोचर करेंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार, यह गोचर बहुत शक्तिशाली है।

Jan 06, 2026 02:35 pm IST
मकर संक्रांति उत्तर भारत का प्रमुख पर्व है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश पर मनाया जाता है। साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। इससे ठीक एक दिन पहले, 13 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 4 बजे शुक्र देव मकर राशि में गोचर करेंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार, यह गोचर बहुत शक्तिशाली है। शुक्र सुख, वैभव, प्रेम और धन का कारक है। इसका मकर में प्रवेश कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। विशेष रूप से वृषभ, तुला और मीन राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू होगा। इन राशियों में धन लाभ, रिश्तों में मधुरता और सफलता के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं इसका प्रभाव और इन राशियों पर लाभ।

शुक्र गोचर 2026 की तारीख और महत्व

शुक्र देव 13 जनवरी 2026 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर शनि की राशि है, इसलिए शुक्र यहां नीच का हो जाता है, लेकिन गोचर का प्रभाव राशियों पर अलग-अलग पड़ता है। मकर संक्रांति से पहले यह गोचर सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत देता है। शुक्र का गोचर प्रेम, वैभव और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। इस दौरान किए गए उपाय जैसे लक्ष्मी पूजा या सफेद वस्तुओं का दान फलदायी होते हैं। तीन राशियां विशेष लाभ पाएंगी और इनका समय गोल्डन हो जाएगा।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र गोचर बहुत शुभ है। मेहनत से किए कामों में सफलता मिलेगी। करियर में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की चिंताएं दूर होंगी और मानसिक शांति मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह समय निवेश या नए काम शुरू करने के लिए अच्छा है। गोल्डन टाइम में वृषभ वाले आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और सफलता पाएंगे।

तुला राशि

तुला राशि के लिए शुक्र गोचर गोल्डन पीरियड लेकर आ रहा है। 2025 की अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी और रिश्ते मजबूत होंगे। नौकरी तलाश रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है या दोस्त के साथ नया काम शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आर्थिक लाभ के योग हैं। यह समय रिश्तों और करियर दोनों में संतुलन लाने का है। तुला वाले इस गोचर में भाग्य का साथ पाएंगे और जीवन में नई खुशियां आएंगी।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह गोचर सबसे शुभ है। धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं, पुराने निवेश या संपत्ति से मुनाफा मिलेगा। घर की पुरानी समस्याएं दूर होंगी। जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा और भविष्य की योजनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह गोल्डन टाइम मीन वालों को आर्थिक स्थिरता और सुख देगा। शुक्र की कृपा से जीवन में नई शुरुआत होगी और सफलता मिलेगी।

शुक्र गोचर 2026 मकर संक्रांति से पहले इन तीन राशियों - वृषभ, तुला और मीन के लिए गोल्डन टाइम लेकर आ रहा है। धन, रिश्ते और सफलता के योग बन रहे हैं। सफेद वस्तुओं का दान करें और लक्ष्मी पूजा करें तो लाभ दोगुना होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

