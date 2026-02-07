Saturn-Venus Conjunction 2026: होली से पहले बन रहा है ये बड़ा संयोग, इन 4 राशियों को मिलने वाला है लाभ
Venus-Saturn Conjunction in Aquarius: होली से पहले कुंभ राशि में शनि और शुक्र की युति हो रही है, जिसका लाभ एक नहीं बल्कि कुल 4-4 राशियों को मिलने वाला है। आने वाले दिनों में इन राशियों को अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। साथ ही शुक्र के चलते इनकी जिंदगी में धन लाभ के संयोग बन रहे हैं।
Venus-Saturn Conjunction in Aquarius before Holi: साल 2026 में ग्रहों की हलचल काफी ज्यादा देखने को मिलने वाली है, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। अकेले फरवरी महीने में ही कई राशियों की दशा और दिशा बदलने वाली है। ग्रहों की इस हलचल का कुछ राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी को इससे बड़ा लाभ मिलता है तो वहीं किसी के लिए चुनौतियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। हालांकि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रहों का गोचर होते ही परिस्थितियां भी धीरे-धीरे हमारे अनुकूल होने लगती हैं। अगर बात करें अगले महीने यानी मार्च की तो उससे ठीक पहले एक बेहद ही खास ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहा है।
इस संयोग का लाभ 1-2 नहीं बल्कि कुल चार राशियों को मिलने वाला है। दरअसल होली से पहले शनि और शुक्र की युति बनने जा रही है और यह युति कुंभ राशि में होने वाली है। ज्योतिषीय दृष्टि से शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला देवता माना जाता है। तो वहीं शुक्र ग्रह सुख-सुविधा और यश-वैभव का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आ रही हैं।
नीचे जानें कि इस खास संयोग का लाभ किन-किन राशियों को मिलने वाला है?
वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशिचक्र की दूसरी राशि है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि की अच्छी बनती है। ऐसे में होली से पहले बनने वाला ये संयोग वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा साबित होगा। इस राशि के लोगों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक से आपको कहीं से पैसा मिलने का प्रबल योग बन रहा है। कई लोगों को नौकरी में अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। साथ ही मनचाही चीजें मिलने के पूरे चांसेंज हैं, जिससे मन खुश रहेगा।
मिथुन राशि (Gemini)
राशिचक्र की तीसरी राशि मिथुन है। होली से पहले इस राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। शनि और शुक्र की युति से भाग्य इस राशि का पूरा-पूरा साथ देने वाला है। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए तो ये समय किसी सपने से कम नहीं है। इस राशि के लोग ट्रैवल करेंगे, जिससे इन्हें खूब लाभ भी मिलने वाला है। मान-सम्मान में वृद्धि के फुल चांस हैं। कुल मिलाकर शनि-शुक्र की युति मिथुन राशि वालों के लिए अच्छी साबित होगी।
तुला राशि (Libra)
राशिचक्र में तुला सातवें नंबर पर है। इस राशि का ग्रह स्वामी शुक्र है। इस राशि की लव लाइफ के लिए ये समय अनुकूल होगा। पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने के चांस हैं। करियर में पदोन्नति के चांस बनेंगे। वहीं हर काम में सफलता मिलती दिखेगी। तुला राशि वालों के लिए ये समय इन्वेस्टमेंट करने के अनुकूल होगा।
कुंभ राशि (Aquarius)
ये राशिचक्र की 11वीं राशि है। इस राशि के लिए शनि-शुक्र की युति वरदान साबित होगी। दरअसल इस राशि के स्वामी ग्रह खुद शनि हैं। साथ ही ये युति इसी राशि में हो रही है। तो ऐसे में इसका सबसे ज्यादा लाभ इसी राशि के जातकों को मिलने वाला है। इस युति के दौरान कुंभ राशि वाले लोग ऐसे फैसले लेंगे जो इनके हित में होंगे। धन-वृद्धि के पूर्ण योग बन रहे हैं। इस दौरान लव लाइफ से लेकर मनी और हेल्थ से जुड़ी सभी दिक्कतें सॉल्व होती दिखेंगी।
