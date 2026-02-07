Hindustan Hindi News
venus saturn conjunction in aquarius these 4 zodiac signs will get benefits before holi 2026 kumbh me shukra shani yuti
Saturn-Venus Conjunction 2026: होली से पहले बन रहा है ये बड़ा संयोग, इन 4 राशियों को मिलने वाला है लाभ

Saturn-Venus Conjunction 2026: होली से पहले बन रहा है ये बड़ा संयोग, इन 4 राशियों को मिलने वाला है लाभ

संक्षेप:

Venus-Saturn Conjunction in Aquarius: होली से पहले कुंभ राशि में शनि और शुक्र की युति हो रही है, जिसका लाभ एक नहीं बल्कि कुल 4-4 राशियों को मिलने वाला है। आने वाले दिनों में इन राशियों को अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। साथ ही शुक्र के चलते इनकी जिंदगी में धन लाभ के संयोग बन रहे हैं।

Feb 07, 2026 10:02 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Venus-Saturn Conjunction in Aquarius before Holi: साल 2026 में ग्रहों की हलचल काफी ज्यादा देखने को मिलने वाली है, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। अकेले फरवरी महीने में ही कई राशियों की दशा और दिशा बदलने वाली है। ग्रहों की इस हलचल का कुछ राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी को इससे बड़ा लाभ मिलता है तो वहीं किसी के लिए चुनौतियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। हालांकि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रहों का गोचर होते ही परिस्थितियां भी धीरे-धीरे हमारे अनुकूल होने लगती हैं। अगर बात करें अगले महीने यानी मार्च की तो उससे ठीक पहले एक बेहद ही खास ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहा है।

इस संयोग का लाभ 1-2 नहीं बल्कि कुल चार राशियों को मिलने वाला है। दरअसल होली से पहले शनि और शुक्र की युति बनने जा रही है और यह युति कुंभ राशि में होने वाली है। ज्योतिषीय दृष्टि से शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला देवता माना जाता है। तो वहीं शुक्र ग्रह सुख-सुविधा और यश-वैभव का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आ रही हैं।

नीचे जानें कि इस खास संयोग का लाभ किन-किन राशियों को मिलने वाला है?

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशिचक्र की दूसरी राशि है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि की अच्छी बनती है। ऐसे में होली से पहले बनने वाला ये संयोग वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा साबित होगा। इस राशि के लोगों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक से आपको कहीं से पैसा मिलने का प्रबल योग बन रहा है। कई लोगों को नौकरी में अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। साथ ही मनचाही चीजें मिलने के पूरे चांसेंज हैं, जिससे मन खुश रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini)

राशिचक्र की तीसरी राशि मिथुन है। होली से पहले इस राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। शनि और शुक्र की युति से भाग्य इस राशि का पूरा-पूरा साथ देने वाला है। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए तो ये समय किसी सपने से कम नहीं है। इस राशि के लोग ट्रैवल करेंगे, जिससे इन्हें खूब लाभ भी मिलने वाला है। मान-सम्मान में वृद्धि के फुल चांस हैं। कुल मिलाकर शनि-शुक्र की युति मिथुन राशि वालों के लिए अच्छी साबित होगी।

तुला राशि (Libra)

राशिचक्र में तुला सातवें नंबर पर है। इस राशि का ग्रह स्वामी शुक्र है। इस राशि की लव लाइफ के लिए ये समय अनुकूल होगा। पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने के चांस हैं। करियर में पदोन्नति के चांस बनेंगे। वहीं हर काम में सफलता मिलती दिखेगी। तुला राशि वालों के लिए ये समय इन्वेस्टमेंट करने के अनुकूल होगा।

कुंभ राशि (Aquarius)

ये राशिचक्र की 11वीं राशि है। इस राशि के लिए शनि-शुक्र की युति वरदान साबित होगी। दरअसल इस राशि के स्वामी ग्रह खुद शनि हैं। साथ ही ये युति इसी राशि में हो रही है। तो ऐसे में इसका सबसे ज्यादा लाभ इसी राशि के जातकों को मिलने वाला है। इस युति के दौरान कुंभ राशि वाले लोग ऐसे फैसले लेंगे जो इनके हित में होंगे। धन-वृद्धि के पूर्ण योग बन रहे हैं। इस दौरान लव लाइफ से लेकर मनी और हेल्थ से जुड़ी सभी दिक्कतें सॉल्व होती दिखेंगी।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

