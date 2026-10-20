आज से 25 दिन 5 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, शुक्र की टेढ़ी चाल का कमाल
VENUS Rashifal Shukra Vakri 2026 Sukra Transit : शुक्र से कुछ दिन पहले ही अपनी चाल बदली है। वक्री अवस्था में शुक्र अगले 25 दिन तक रहने वाले हैं। इस दौरान कुल 5 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
VENUS Rashifal Shukra Gochar 2026 Shukra Transit : बीते 3 अक्टूबर से ही शुक्र वक्री अवस्था है। इस अवस्था में शुक्र टेढ़ी चाल चलते हैं और इस दौरान हर एक राशि पर इसका असर पड़ता है। जहां शुक्र की बदलती चाल से नई राशियों की आर्थिक स्थिति के लिए खतरे की घंटी बजा दी है तो वहीं कुल 5 राशियों को इसका खूब लाभ मिल मिल रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार शुक्र 14 नवंबर तक ऐसे ही रहेंगे। ऐसे में आज से लगभग 25 दिन तक शुक्र वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि तक कई फायदे देंगे।
शुक्र की एनर्जी से पैसे, लग्जरी और रिश्ते की स्थिति सही होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इन राशियों पर वक्री शुक्र की मेहरबानी किस तरह से होने वाली है?
वक्री शुक्र का फायदा पाने वाली राशियां-
वृषभ राशि पर शुक्र की चाल का क्या असर होगा?
शुक्र की बदली हुई स्थिति वृषभ राशि की जिंदगी में सब कुछ सही करेगी। खर्चे से लेकर बचत की स्थिति में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलने वाला है। पार्टनर के साथ रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलने के चांस हैं। नौकरीपेशा लोगों को इस बीच कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसका इंतजार लंबे समय से रहा है। बिजनेस वालों को पुराने कॉन्टैक्ट के जरिए फायदा मिलेगा। बस हड़बड़ी में कोई गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचना है।
कन्या राशि पर शुक्र की चाल का क्या असर होगा?
कन्या राशि वालों को शुक्र की वक्री चाल से कई मामलों में राहत मिलेगी। सुख-सुविधाओं पर खर्चा होगा। हालांकि इस बीच नौकरी से जुड़े कुछ लोगों से गलतफहमी हो सकती है जोकि बातचीत करके संभल भी जाएगी। इस बीच बिजनेस वालों को लाभ होगा। स्थिति ग्रोथ की ओर जाएगी और मन खुश रहने वाली है। बस अगर खरीददारी करने वाले हैं तो पहले ही बजट का रिव्यू करते चलें। बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले हर पहलू जांचना सही होगा।
तुला राशि पर शुक्र की चाल का क्या असर होगा?
शुक्र की बदली हुई चाल तुला राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस राशि के स्वामी खुद शुक्र ही हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई लाभ मिलने वाले हैं। पर्सनल लाइफ से जुड़े फैसले इस बीच अहम साबित होंगे। नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग बन सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टनर से कोई मनमुटाव रहा है तो सब सही होगा। बस सही समय पर बातचीत करते हर एक गलतफहमी दूर कर लें। बिजनेस से जुड़े लोगों को पुराने प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है।
मकर राशि पर शुक्र की चाल का क्या असर होगा?
शनि की मकर राशि को शुक्र की बदली स्थिति से करियर में खूब लाभ देखने को मिलेगा। वहीं पैसों की स्थिति भी काफी हद तक क्लियर होगी। प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी जो भी चीजें अटक रही थी अब उन्हें रास्ता मिलता दिख सकता है। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने के योग बनेंगे। विदेश से जुड़े काम में ग्रोथ मिलती दिखेगी। बस इस दौरान पैसों से जुड़ा किसी भी तरह का रिस्क ना लें।
कुंभ राशि पर शुक्र की चाल का क्या असर होगा?
कुंभ भी शनि की ही राशि है और इसके जातकों को वक्री शुक्र से खूब लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं वो लोग इस बीच कोशिश कर सकते हैं क्योंकि काम बनने के चांस हैं। बिजनेस से जुड़े लोग किसी नई डील से लाभ पाएंगे। इस बीच पैसों की स्थिति बहुत हद तक संभल जाएगी। रिश्ते के लिए भी अगले कुछ दिन बहुत ही खास रहने वाले हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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