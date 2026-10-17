आज से 28 दिन डगमगाएगा 5 राशियों का बैंक बैलेंस, वजह है शुक्र की टेढ़ी चाल
VENUS Rashifal Shukra Vakri 2026 Sukra Transit : 17 अक्टूबर से अगले 28 दिन तक शुक्र टेढ़ी चाल चलेंगे। अगले 14 नवंबर तक शुक्र ऐसे ही व्रकी अवस्था में रहेंगे। इस दौरान कुल 5 राशियों के बैंक बैलेंस पर इसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा।
VENUS Rashifal Shani Gochar 2026 Shani Transit : अक्टूबर की शुरुआत में ही शुक्र ने टेढ़ी चाल चलना शुरू किया है। शुक्र की इस स्थिति को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में वक्री अवस्था कहा जाएगा। इस अवस्था में शुक्र अब अगले 28 दिन तक रहने वाले हैं। 14 नवंबर तक शुक्र अपनी टेढ़ी चाल में ही चलेंगे और इस दौरान कुल 5 राशियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार वक्री शुक्र की वजह से वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को अगले 28 दिन काफी सावधान रहना होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर इन राशियों को किस तरह से सतर्कता बरतनी होगी?
वक्री शुक्र से सावधान रहें ये 5 राशियां-
वृषभ राशि पर वक्री शुक्र का क्या असर होगा?
मंगल की वृषभ राशि को इस दौरान सतर्क रहना होगा। अपनी हेल्थ को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। अगर शरीर में कोई दिक्कत है तो उसे इग्नोर करके भूल ना करें। ऑफिस में काम ज्यादा होगा तो बाद में थकान और कमजोरी बनी रहेगी। इस दौरान बाहरी चीजों को खाने से बचें। किसी भी चीज को लेकर ओवरथिंक ना करें। रुटीन सही करें और उसे ही 28 दिन तक फॉलो करें।
कन्या राशि पर वक्री शुक्र का क्या असर होगा?
कन्या राशि के जातकों पर वक्री शुक्र का असर दिखेगा। इस दौरान बैंक बैलेंस थोड़ा गड़बड़ाएगा। इस बीच ऐसा भी हो सकताहै कि मेहनत के बाद भी रिजल्ट ना मिले। इसी दौरान धैर्य रखना होगा। कोई जरूरी काम बार-बार अटकेगा जिससे मन थोड़ा उदास हो सकता है। अपनी मेहनत लगातार करते रहें क्योंकि कुछ समय बाद चीजें दोबारा ट्रैक पर लौट आएंगी लेकिन वक्री शुक्र जब तक असर दिखाएंगे तब तक हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना है।
तुला राशि पर वक्री शुक्र का क्या असर होगा?
अगले 28 दिन तुला राशि वालों के लिए भी थोड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है। मन की थकान महसूस होगी। काम में प्रेशर होगा तो बाकी चीजों पर फोकस कम जाएगा। हालांकि इस दौरान अपने लिए समय निकालने की कोशिश करना है। अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें। अच्छा खाना खाएं। अपने रूटीन को सुधारें और उसे ही फॉलो करें। खर्चे पर थोड़ा लगाम लगाएं और बचत की आदत डालें।
मकर राशि पर वक्री शुक्र का क्या असर होगा?
वक्री शुक्र मकर राशि के जातकों की भी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। इस राशि के जातकों को मेंटल प्रेशर फील होग। रिलेशनल से लेकर बिजनेस से जुड़ी चीजों में मन उलझा रहेगा। बस इस दौरान अपनी भाषा पर ध्यान रखें। किसी को गुस्से में कुछ भी ऐसा ना कहें कि रिश्ते पर इसका असर दिखे। खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस बनाकर चलें। वहीं खुद को भी समय लें।
कुंभ राशि पर वक्री शुक्र का क्या असर होगा?
कुंभ राशि वालों को अगले 28 दिन तक काफी सतर्क रहना है। भाग्य का साथ कम मिलेगा। हो सकता है कि एक साथ कई काम अटकने लगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई नया काम शुरू करना बहुत रिस्की लग सकता है। बस धैर्य रखें और शांत मन के साथ अपना काम करते रहें। बेफिजूल के खर्चे से खुद को बचाएं। पैसों की स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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