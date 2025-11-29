Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Venus Rashifal Shukra Horoscope in Saturn transit 2025 from today these 3 zodiacs will benefit financially
आज से शनि के नक्षत्र में शुक्र का गोचर, इन 3 राशियों को होगा धन लाभ

आज से शनि के नक्षत्र में शुक्र का गोचर, इन 3 राशियों को होगा धन लाभ

संक्षेप:

Venus Rashifal Shukra Horoscope 2025: शुक्र की चाल शुभ हो तो भाग्य का भरपूर साथ मिलता है और धन समृद्धि भी पाता है। आइए जानते हैं शुक्र के शनि के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने पर किन राशियों का समय लाभकारी साबित हो सकता है-

Sat, 29 Nov 2025 06:07 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Venus Rashifal Shukra Horoscope: शुक्र का गोचर हर महीने होता है। धन-समृद्धि के दाता शुक्र इस समय वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। आज के दिन शुक्र ग्रह ने अपनी चाल में बदलाव किया है। शनिवार के दिन सुबह के लगभग 03:06 ए एम पर अनुराधा नक्षत्र में शुक्र ग्रह ने गोचर किया है। 9 दिसंबर 2025 तक शुक्र इस नक्षत्र में विराजमान रहने वाले हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। शुक्र की चाल शुभ हो तो भाग्य का भरपूर साथ मिलता है और धन समृद्धि भी पाता है। आइए जानते हैं शुक्र के शनि के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने पर किन राशियों का भाग्य चमकाने वाला है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आज से शनि के नक्षत्र में शुक्र गोचर, इन 3 राशियों को होगा धन लाभ

तुला राशि

शनि के अनुराधा नक्षत्र में शुक्र का नक्षत्र गोचर तुला राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। धन की हालत में सुधार होगा। नौकरी और बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं। अच्छी खबर मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:3 दिन बाद से बदलेंगे इन राशियों के दिन, बुध की सीधी चाल देगी लाभ ही लाभ
ये भी पढ़ें:राशिफल: 30 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा?

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लिए शनि के अनुराधा नक्षत्र में शुक्र का नक्षत्र गोचर शुभ माना जा रहा है। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम और संतुलन बना रहेगा। बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। शुभ समय। अटके हुए काम पूरे होने की प्रबल संभावना है।

कर्क राशि

शनि के अनुराधा नक्षत्र में शुक्र का नक्षत्र गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। घर-परिवार का सहयोग मिलेगा। सिंगल जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:8 महीने तक शनि मार्गी से इन राशियों को होगा फायदा, जानें शनि की साढ़ेसाती के उपाय
ये भी पढ़ें:3 दिन बाद से बदलेंगे इन राशियों के दिन, बुध की सीधी चाल देगी लाभ ही लाभ
ये भी पढ़ें:शनि वक्री से होंगे मार्गी, 28 नवंबर से इन राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan Horoscope Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने