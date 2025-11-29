आज से शनि के नक्षत्र में शुक्र का गोचर, इन 3 राशियों को होगा धन लाभ
Venus Rashifal Shukra Horoscope: शुक्र का गोचर हर महीने होता है। धन-समृद्धि के दाता शुक्र इस समय वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। आज के दिन शुक्र ग्रह ने अपनी चाल में बदलाव किया है। शनिवार के दिन सुबह के लगभग 03:06 ए एम पर अनुराधा नक्षत्र में शुक्र ग्रह ने गोचर किया है। 9 दिसंबर 2025 तक शुक्र इस नक्षत्र में विराजमान रहने वाले हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। शुक्र की चाल शुभ हो तो भाग्य का भरपूर साथ मिलता है और धन समृद्धि भी पाता है। आइए जानते हैं शुक्र के शनि के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने पर किन राशियों का भाग्य चमकाने वाला है-
तुला राशि
शनि के अनुराधा नक्षत्र में शुक्र का नक्षत्र गोचर तुला राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। धन की हालत में सुधार होगा। नौकरी और बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं। अच्छी खबर मिल सकती है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के लिए शनि के अनुराधा नक्षत्र में शुक्र का नक्षत्र गोचर शुभ माना जा रहा है। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम और संतुलन बना रहेगा। बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। शुभ समय। अटके हुए काम पूरे होने की प्रबल संभावना है।
कर्क राशि
शनि के अनुराधा नक्षत्र में शुक्र का नक्षत्र गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। घर-परिवार का सहयोग मिलेगा। सिंगल जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।