2 दिन बाद से इन 5 राशियों पर होगी प्यार और पैसों की बरसात, शुक्र गोचर सिंह राशि में देगा फायदा
Venus Rashifal Shukra Gochar singh rashi : शुक्र के सिंह राशि में गोचर करने से मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रेम और धन के दाता शुक्र का गोचर कुछ राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
Venus Rashifal Shukra Gochar singh rashi, शुक्र राशिफल : शुक्र ग्रह का संबंध धन, विलासता, प्रेम और सुंदरता से माना जाता है। जब भी प्रेम के कारक शुक्र अपनी चाल में बदलाव करते हैं, हर एक राशि पर प्रभाव देखने को मिलता है। शुक्र ग्रह इस समय चंद्रमा की कर्क राशि में विराजमान हैं। जल्द ही शुक्र का राशि परिवर्तन सिंह राशि में होने जा रहा है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य माने जाते हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, 4 जुलाई 2026 के दिन शाम के समय 7 बजकर 18 मिनट पर सिंह राशि में शुक्र का गोचर होगा। सूर्य की सिंह राशि में शुक्र 1 अगस्त की सुबह 9 बजकर 32 मिनट तक विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र के इस गोचर से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र का गोचर कुछ राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं शुक्र गोचर से किन राशियों को लाभ हो सकता है-
2 दिन बाद से इन 5 राशियों पर होगी प्यार और पैसों की बरसात, शुक्र गोचर सिंह राशि में देगा फायदा
पंडित जी से जानें, शुक्र के सिंह राशि में गोचर करने से किन राशियों को होगा लाभ?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सिंह राशि में शुक्र के गोचर करने से कुछ राशियों को लाभ मिल सकता है। यह गोचर पॉजिटिव रूप से तुला राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कन्या राशि को प्रभावित करेगा।
शुक्र के सिंह गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा राशियों पर?
पंडित जी का कहना है कि वृषभ राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कन्या राशि के लिए शुक्र का सिंह गोचर अत्यंत लाभदायक माना जा रहा है। इस दौरान आपको कमाई बढ़ाने के लिए नए सोर्स मिल सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो कोई अच्छी डील मिल सकती है। फाइनेंशियल तौर पर प्रॉफिट में रहेंगे। लाइफ में रोमांस और अट्रैक्शन बना रहेगा। कुछ सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास की एंट्री हो सकती है। आप खूब तरक्की करने वाले हैं।
शुक्र उपाय: शुक्र गोचर का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करें?
- शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें।
- शुक्रवार के दिन सफेद चीजें जैसे चावल, दही, इत्र, वस्त्र और शृंगार का समान दान से भी शुक्र की कृपा पा सकते हैं।
- शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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