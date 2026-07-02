Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

2 दिन बाद से इन 5 राशियों पर होगी प्यार और पैसों की बरसात, शुक्र गोचर सिंह राशि में देगा फायदा

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Venus Rashifal Shukra Gochar singh rashi : शुक्र के सिंह राशि में गोचर करने से मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रेम और धन के दाता शुक्र का गोचर कुछ राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

2 दिन बाद से इन 5 राशियों पर होगी प्यार और पैसों की बरसात, शुक्र गोचर सिंह राशि में देगा फायदा

Venus Rashifal Shukra Gochar singh rashi, शुक्र राशिफल : शुक्र ग्रह का संबंध धन, विलासता, प्रेम और सुंदरता से माना जाता है। जब भी प्रेम के कारक शुक्र अपनी चाल में बदलाव करते हैं, हर एक राशि पर प्रभाव देखने को मिलता है। शुक्र ग्रह इस समय चंद्रमा की कर्क राशि में विराजमान हैं। जल्द ही शुक्र का राशि परिवर्तन सिंह राशि में होने जा रहा है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य माने जाते हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, 4 जुलाई 2026 के दिन शाम के समय 7 बजकर 18 मिनट पर सिंह राशि में शुक्र का गोचर होगा। सूर्य की सिंह राशि में शुक्र 1 अगस्त की सुबह 9 बजकर 32 मिनट तक विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र के इस गोचर से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र का गोचर कुछ राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं शुक्र गोचर से किन राशियों को लाभ हो सकता है-

2 दिन बाद से इन 5 राशियों पर होगी प्यार और पैसों की बरसात, शुक्र गोचर सिंह राशि में देगा फायदा

पंडित जी से जानें, शुक्र के सिंह राशि में गोचर करने से किन राशियों को होगा लाभ?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सिंह राशि में शुक्र के गोचर करने से कुछ राशियों को लाभ मिल सकता है। यह गोचर पॉजिटिव रूप से तुला राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कन्या राशि को प्रभावित करेगा।

शुक्र के सिंह गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा राशियों पर?

पंडित जी का कहना है कि वृषभ राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कन्या राशि के लिए शुक्र का सिंह गोचर अत्यंत लाभदायक माना जा रहा है। इस दौरान आपको कमाई बढ़ाने के लिए नए सोर्स मिल सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो कोई अच्छी डील मिल सकती है। फाइनेंशियल तौर पर प्रॉफिट में रहेंगे। लाइफ में रोमांस और अट्रैक्शन बना रहेगा। कुछ सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास की एंट्री हो सकती है। आप खूब तरक्की करने वाले हैं।

ये भी पढ़ें:अश्लेशा नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से किन राशियों को होगा लाभ और उपाय
ये भी पढ़ें:6 दिन बाद से इन 7 राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध गोचर मिथुन राशि में देगा लाभ

शुक्र उपाय: शुक्र गोचर का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करें?

  • शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें।
  • शुक्रवार के दिन सफेद चीजें जैसे चावल, दही, इत्र, वस्त्र और शृंगार का समान दान से भी शुक्र की कृपा पा सकते हैं।
  • शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत रखें।

ये भी पढ़ें:कल से इन 6 राशियों की लाइफ में खुशियां ही खुशियां, शनि गोचर से होगा लाभ

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:राशिफल 3 जुलाई: इन 5 राशियों को मिलेगी गुड न्यूज
ये भी पढ़ें:1-31 जुलाई तक इन राशियों की चमकेगी किस्मत, सूर्य, बुध, शनि, शुक्र देंगे प्रॉफिट
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan Rashifal Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने