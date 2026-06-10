कल से इन 3 राशियों की लाइफ में लगेगा रोमांस का तड़का, शनि के नक्षत्र में शुक्र गोचर से जमकर बरसेगा पैसा

कल से इन 3 राशियों की लाइफ में लगेगा रोमांस का तड़का, शनि के नक्षत्र में शुक्र गोचर से जमकर बरसेगा पैसा
Venus Rashifal Shukra Gochar Shani ke Nakshatra me : पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। शनि के नक्षत्र में शुक्र का गोचर कल से होने वाला है। ऐसे में कुछ राशियों को शनि के गोचर करने से बंपर लाभ हो सकता है।
Venus Rashifal Shukra Gochar, शुक्र गोचर राशिफल : शुक्र धन, प्रेम और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। जब ही शुक्र अपनी चाल में बदलाव करते हैं, सभी राशियों को प्रभावित करते हैं। इस समय लग्जरी और समृद्धि के कारक शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कल गुरुवार के दिन शुक्र अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, दोपहर में 02 बजकर 11 मिनट पर शुक्र का गोचर पुष्य नक्षत्र में होने जा रहा है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। शनि के नक्षत्र में शुक्र का गोचर 22 जून 2026 तक होने वाला है। ऐसे में कुछ राशियों को शनि के गोचर करने से बंपर लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं शनि के नक्षत्र में शुक्र का गोचर किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है-
कल से इन राशियों की लाइफ में लगेगा रोमांस का तड़का, शनि के नक्षत्र में शुक्र गोचर से जमकर बरसेगा पैसा
मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा साबित होगा?
मेष राशि के जातकों के लिए शनि के पुष्य नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना लाभकारी साबित हो सकता है। ऊर्जा भरपूर रहेगी। नए अवसर आपके दरवाजे पर दाएं-बाएं दस्तक भी देंगे। जीवन के प्रति आपका उत्साह सकारात्मक रहने वाला है। धन का आगमन भी हो सकता है लेकिन फिजूल खर्चों से सावधान रहें। लाइफ बेहद रोमांटिक रहने वाली है।
कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा साबित होगा?
शनि के पुष्य नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से कर्क राशि के जातकों को फायदा हो सकता है। आप अलग ही ऊर्जा महसूस करेंगे। आसानी से मुश्किलों का हाल निकाल आप शिखर पर पहुचेंगे। ईश्वर की आराधना करते रहें। इससे परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। संपत्ति से जुड़े विवाद खत्म होंगे ओर कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा साबित होगा?
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि के पुष्य नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना पॉजिटिव साबित हो सकता है। अपनी फीलिंगस के बारे में बातचीत की पहल करने से न डरें। किसी भी रिश्ते में ओपन कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है। आप चीजों को अगले स्तर पर ले जाने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। अपने इरादे स्पष्ट करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आपका रिश्ता फलता-फूलता रहेगा। मैरिड लाइफ बेहतरीन रहने वाली है।
शुक्र ग्रह के उपाय
शुक्र गोचर का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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