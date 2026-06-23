Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज से इन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध के नक्षत्र में शुक्र का गोचर, करें 3 उपाय

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Venus Rashifal Shukra Gochar Budh ke nakshatra 2026 : अश्लेशा नक्षत्र के स्वामी ग्रह ग्रहों के राजकुमार बुध माने जाते हैं। बुध के अश्लेशा नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना कुछ राशियों की किस्मत चमका सकता है। 

आज से इन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध के नक्षत्र में शुक्र का गोचर, करें 3 उपाय

Venus Rashifal Shukra Gochar 2026, शुक्र का नक्षत्र गोचर : शुक्र का गोचर इस समय कर्क राशि में हो रहा है। जब भी धन और प्रेम के दाता शुक्र अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालते हैं। शुक्र लग्जरी, लव, सौंदर्य, अट्रैक्शन, और धन के कारक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह इस समय अश्लेशा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अश्लेशा नक्षत्र के स्वामी ग्रह ग्रहों के राजकुमार बुध माने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 जून 2026 के दिन अश्लेशा नक्षत्र में प्रेम और धन के दाता शुक्र गोचर करने जा रहे हैं। बुध के अश्लेशा नक्षत्र में शुक्र का गोचर 4 जुलाई 2026 की शाम तक रहेगा। ऐसे में सुख और प्रेम के कारक शुक्र के बुध के नक्षत्र में गोचर करने से कुछ राशियों को लाभ हो सकता है। आइए पंडित जी के अनुसार जानते हैं कि शुक्र के इस नक्षत्र गोचर से किन राशियों को फायदा होगा -

आज से इन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध के नक्षत्र में शुक्र का गोचर, करें 3 उपाय

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, अश्लेशा नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि, तुला राशि और कुंभ राशि को लाभ होगा। धनु राशि और मीन राशि को सम होगा यानि इन राशियों के लिए शुक्र गोचर का फल मध्यम रहेगा।

शुक्र के अश्लेशा नक्षत्र में गोचर करने से मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि, तुला राशि और कुंभ राशि को फायदा होगा

पूजा-पाठ में मन लगाए रखना बेहतर रहेगा।

परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा।

खुद को तनाव मुक्त और खुश रखने के लिए प्रकृति में समय बिताएं।

अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

सरकारी नौकरी करने वालों को किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

व्यापार की स्थिति दुरुस्त रहने वाली है।

आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार नजर आ सकता है।

जीवन में आ रही तकलीफें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।

शुक्र के नक्षत्र गोचर के दौरान करें ये 3 उपाय

  • काली मंदिर में सफेद वस्तु का दान करें, जैसे चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, सफेद फूल आदि
  • मंदिर में इत्र अर्पित करना शुभ होगा।
  • दही चढ़ाएं। पंडित जी के अनुसार दूध नहीं चढ़ाना है। कभी भी शुक्र के उपाय में दूध नहीं चढ़ाया जाता है। दही का दान करना और चढ़ाना शुभ माना जाता है।

ये भी पढ़ें:राशिफल: कल मेष से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:8 अगस्त तक इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, गुरु के नक्षत्र में होगा बुध गोचर

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां मान्यताओं पर आधारित हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:कुंभ, मेष, मीन राशि शनि साढ़ेसाती में राहत पाने के लिए शनि त्रयोदशी पर करें ये उप
ये भी पढ़ें:22-28 जून तक इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Rashifal Horoscope Lucky Zodiac Signs
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने