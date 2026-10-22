17 दिन कन्या राशि में होगा शुक्र गोचर, 3 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें
VENUS Transit in Virgo 2026 : शुक्र जल्द ही तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे। पूरे 17 दिन तक शुक्र इसी राशि में होंगे। इस दौरान कुल 3 राशियों को मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जानें ये 3 राशियां कौन सी हैं?
VENUS Rashifal Shukra Gochar 2026 Shukra Transit in Virgo : शुक्र की स्थिति वैदिक ज्योतिष शास्त्र में काफी अहम मानी जाती है। इस वक्त शुक्र वक्री हैं यानी उलटी चाल चल रहे हैं। शुक्र के राशि और नक्षत्र परिवर्तन का असर हर एक राशि पर पड़ता है। अभी शुक्र का गोचर तुला राशि में हो रहा है। वहीं आज से 15 दिन बाद यानी 6 नवंबर को शुक्र तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस बदलाव से कई राशियों को लाभ मिलने वाला है तो वहीं कुछ के लिए स्थिति उलझेगी। कन्या राशि में शुक्र 17 दिन तक रहेंगे और इसके बाद वापस तुला राशि में आएंगे। पंडित जी के अनुसार शुक्र के इस गोचर से मेष राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कैसे?
मेष राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
कन्या राशि में शुक्र के आते ही मेष राशि की उलझनें बढ़ जाएंगी। इस दौरान नौकरी करने वालों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। काम में जिम्मेदारियां बढ़ने से अलग ही प्रेशर होगा। वहीं इस गोचर के समय पैसों से जुड़े मामलों में हड़बड़ी दिखाने से बचना होगा। कोई भी बड़ा फैसला बिना सोचे-समझे ना लें। साथ ही किसी भी व्यक्ति से बात करते हुए अपने शब्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर रिश्ते में किसी भी तरह की गलतफहमी होती है तो बातचीत करके ठंडे दिमाग से हल निकालने की कोशिश करें।
तुला राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
शुक्र की बदलती स्थिति का असर तुला राशि वालों पर भी पड़ने वाला है। इस गोचर से तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इस राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बिजी शेड्यूल के बीच भी अपने लिए समय निकालने की कोशिश करें। इस दौरान बाहरी खानपान से बचना ही सही होगा। इसके अलावा किसी भी स्थिति को लेकर ओवरथिंकिंक नहीं करनी है। नौकरी के साथ-साथ बिजनेस वालों को भी काम का प्रेशर हो सकता है। अगर किसी भी तरह से घर में तनाव की स्थिति बनती है तो धैर्य रखें और शांत रहकर मामला सुलझाएं।
कुंभ राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
6 नवंबर को शुक्र की बदलती चाल कुंभ राशि वालों को भी प्रभावित करने वाली है। शुक्र गोचर का असर शनि की इस राशि के जातकों के भाग्य पर पड़ने वाला है। शुक्र का ये गोचर कई काम में बाधा डाल सकता है। हालांकि धैर्य से काम किया जाए तो स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में रह सकती है। बस किसी भी तरह से हड़बड़ी में आकर गलत फैसला नहीं लेना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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