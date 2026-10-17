24 अक्टूबर से कुंभ समेत 4 राशियों की चांदी ही चांदी, शुक्र गोचर से होगा अचानक धन लाभ
Venus Rashifal Shukra Gochar 2026 Venus Transit: शुक्र की चाल कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन लाने जा रही है। शुक्र जल्द ही चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे कुछ राशि के जातकों का भाग्योदय हो सकता है।
Venus Rashifal Shukra Gochar 2026 Venus Transit in mars nakshatra : कुछ ही दिनों में धन और प्रेम के दाता शुक्र अपनी चाल में बदलाव लाने जा रहे हैं। इस समय तुला राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र की बदलती चाल कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन लाने जा रही है। स्वाती नक्षत्र में बैठे शुक्र जल्द ही चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह ग्रहों के सेनापति मंगल माने गए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, चित्रा नक्षत्र में शुक्र 24 अक्टूबर 2026 के दिन प्रवेश करने वाले हैं। मंगल के नक्षत्र में शुक्र का गोचर 5 दिसंबर के दिन तक होगा। ऐसे में आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानते हैं मंगल के नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना किन राशियों के लिए शानदार रहने वाला है-
24 अक्टूबर से कुंभ समेत 4 राशियों की चांदी ही चांदी, शुक्र गोचर से अचानक होगा धन लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मंगल के नक्षत्र चित्रा में धन के कारक शुक्र का गोचर करना लगभग चार राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए धन के दाता शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र का नक्षत्र गोचर करना मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार माना जा रहा है। आपको किस्मत का साथ मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। पार्टनर के साथ अपना रिश्ता पहले से मजबूत होगा।
मकर राशि के जातकों के लिए धन के दाता शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र का नक्षत्र गोचर करना मकर राशि के जातकों के लिए बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉफिट होने के योग बन रहे हैं। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।
कुंभ राशि के जातकों के लिए धन के दाता शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र का नक्षत्र गोचर करना कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। अचानक धन लाभ होने के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लव लाइफ में सुधार होगा।
तुला राशि के जातकों के लिए धन के दाता शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र का नक्षत्र गोचर करना तुला राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। कोई गुड न्यूज मिल सकती है। कला में आपका रुझान बढ़ेगा
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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