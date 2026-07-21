8 दिन बाद से इन 4 राशियों पर बरसेगा धन ही धन, शुक्र गोचर से होगा प्रॉफिट
Venus Rashifal Shukra Gochar 2026: उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य माने जाते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं सूर्य के नक्षत्र में शुक्र के गोचर से किन राशियों को लाभ हो सकता है-
Venus Rashifal Shukra Gochar 2026, शुक्र राशिफल : समय-समय पर शुक्र का गोचर होता रहता है। ज्योतिष की दृष्टि से शुक्र का गोचर शुभ माना जाता है। शुक्र सुंदरता, वैभव, प्रेम और कला के कारक माने जाते हैं। शुक्र यानी वीनस का गोचर करना कुछ राशियों के जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि ला सकता है। इस समय सूर्य की सिंह राशि में शुक्र विराजमान हैं। धन के दाता शुक्र का नक्षत्र गोचर करना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के परिणाम अपने साथ लेकर आएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, 29 जुलाई के दिन सुबह में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य माने जाते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं सूर्य के उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से किन राशियों को लाभ हो सकता है-
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, धन के दाता शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि और कुंभ राशि के जातकों को लाभ हो सकता है।
8 दिन बाद से इन 4 राशियों पर बरसेगा धन ही धन, शुक्र गोचर से होगा प्रॉफिट
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य के नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना कैसा रहेगा?
सूर्य के उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय शानदार रहने वाला है। व्यापार में मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर फोकस करने की जरूरत है।
धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य के नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना कैसा रहेगा?
सूर्य के उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से धनु राशि के जातकों के लिए समय लाभकारी रहने वाला है। बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बनाई गई स्ट्रेटजी रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।
मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य के नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना कैसा रहेगा?
सूर्य के उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से मीन राशि के जातकों के लिए समय फायदेमंद रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। पढ़ाई में मन लगेगा। अपनी बहन-भाई के साथ वक्त बिताएं।
कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य के नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना कैसा रहेगा?
सूर्य के उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से कुंभ राशि के जातकों के लिए समय शुभ रहने वाला है। अपनी मां के साथ समय बिताना आपके लिए शुभ रहेगा। बिजनेस कर रहे लोगों को कोई बड़ा प्रॉफिट या कोई अच्छी डील मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा