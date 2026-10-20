अगले 17 दिन 8 राशियों पर झमाझम बरसेगा पैसा, शुक्र गोचर देगा बड़ी खबर!

अगले 17 दिन 8 राशियों पर झमाझम बरसेगा पैसा, शुक्र गोचर देगा बड़ी खबर!
Venus Rashifal Shukra Gochar Venus Transit 2026: शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन करना या राशि बदलना आमतौर पर ज्यादातर मामलों में शुभ माना जाता है। शुक्र के इस गोचर से कुछ राशियों पर पैसों और प्रेम की बरसात हो सकती है।
Venus Rashifal Shukra Gochar Venus Transit 2026, शुक्र का राशिफल : शुक्र धन और कला के कारक माने जाते हैं। शुक्र की चाल में बदलाव होना कुछ राशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय लेकर आता है। शुक्र का वक्री होना हो, मार्गी होना, नक्षत्र परिवर्तन करना या राशि बदलना आमतौर पर ज्यादातर मामलों में शुभ माना जाता है। इस समय तुला राशि में शुक्र विराजमान हैं। शुक्र की चाल मालव्य राजयोग बना रहे हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 06 नवंबर तक शुक्र तुला राशि में ही गोचर करने वाले हैं। लगभग 4 दिन बाद शुक्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल के चित्रा नक्षत्र में शुक्र दिसंबर की शुरुआत तक विराजेंगे। इस समय शुक्र वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में शुक्र के इस गोचर करने से कुछ राशियों पर पैसों और प्रेम की बरसात हो सकती है। आइए पंडित जी से जानते हैं शुक्र का गोचर करना किन राशियों के जातकों के लिए शानदार रहने वाला है -
अगले 17 दिन 8 राशियों पर झमाझम बरसेगा पैसा, शुक्र गोचर देगा बड़ी खबर!
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मंगल के नक्षत्र चित्रा में शुक्र का गोचर करने से लगभग 4 राशियों को लाभ होगा। वहीं, तुला राशि के शुक्र का गोचर करना लगभग 9 राशियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।
मेष राशि के लिए शुक्र का गोचर शानदार माना जा रहा है। कुछ लोगों पर धन और प्रेम की वर्षा हो सकती है। सिंगल्स की लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है।
कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?
कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर उत्तम माना जा रहा है। फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी।
सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?
सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर लाभकारी माना जा रहा है। धन की स्थिति में सुधार होगा।
मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर फायदेमंद माना जा रहा है। धन लाभ के योग हैं।
धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?
धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर पॉजिटिव माना जा रहा है।
कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर लाभदायक माना जा रहा है। कमाई बढ़ने की संभावना है। संतान तरक्की करेगी।
मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?
मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर खास माना जा रहा है। प्रेम जीवन में सुधार होगा।
कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?
कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर अच्छा माना जा रहा है। प्रॉफिट होने की संभावना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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