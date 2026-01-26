Hindustan Hindi News
Venus Rashifal Saturn Transit 2026 Shani ki Meen Rashi mein Shukra Gochar After 30 years these zodiacs will get lucky
30 साल बाद शुक्र-शनि की चाल करेगी कमाल, इन राशियों को मिलेगा धन ही धन

संक्षेप:

Venus Rashifal Saturn Transit 2026: शुक्र के राशि परिवर्तन से सभी 12 राशियों पर इफेक्ट देखा जा सकेगा। आने वाले समय में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे कुछ राशियों का भाग्योदय होगा तो कुछ को मुश्किलों का सामना भी करना होगा।

Jan 26, 2026 06:10 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Venus Rashifal Saturn Transit 2026: शुक्र समय-समय किसी न किसी ग्रह के साथ युति का निर्माण करते रहते हैं। जल्द ही अपनी चाल बदलकर शुक्र ग्रह शनि के साथ संयोग करने जा रहे हैं। शुक्र के राशि परिवर्तन से सभी 12 राशियों पर इफेक्ट देखा जा सकेगा। मीन राशि में इस वक्त शनि गोचर कर रहे हैं। आने वाले समय में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे कुछ राशियों का भाग्योदय होगा तो कुछ को मुश्किलों का सामना भी करना होगा। मीन राशि में शुक्र एंटर करेंगे। शुक्र के मीन गोचर करते ही शुक्र की युति शनि के साथ बनेगी। ज्योतिष गणना के अनुसार, माना जा रहा है कि ये युति 30 सालों के बाद बन रही है। शुक्र और शनि के इस गोचर से कुछ राशियों को लाभदायक परिणाम मिल सकते हैं।

कर्क राशि

शुक्र और शनि का मीन राशि में गोचर करना कर्क राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

  • इस दौरान आपका भाग्य आपका साथ देगा।
  • किसी भी नए काम की शुरुआत करना शुभ रहेगा।
  • संतान पक्ष से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है।
  • पार्टनर के साथ चल रही दिक्कतें धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र और शनि का मीन राशि में गोचर करना बेहद ही लाभकारी साबित हो सकता है।

  • इस दौरान बिजनेस में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
  • आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए।
  • वहीं, आप काफी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहेंगे और हर मुश्किल को अपनी सूझ-बूझ के साथ सॉल्व कर लेंगे।

मीन राशि

शुक्र और शनि का मीन राशि में गोचर करना इस राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

  • लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स से राहत मिल सकती है।
  • मैरिड लाइफ में रोमांस बना रहेगा।
  • यात्रा करने के योग बन रहे हैं।
  • इस दौरान आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए।
  • साथ ही करियर लाइफ में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
