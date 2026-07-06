31 जुलाई तक शुक्र-केतु इन 3 राशियों का मिलकर करेंगे कल्याण, बदलेगा भाग्य का समीकरण
Shukra Rashi Parivartan 2026: शुक्र इस समय सिंह राशि में विराजमान हैं और इस राशि में केतु भी हैं। इस तरह से सिंह राशि में शुक्र-केतु की युति बन रही है। जानें शुक्र-केतु का किन राशियों पर पड़ेगा शुभ प्रभाव।
Shukra-Ketu Yuti 2026 Singh Rashi me: शुक्र 4 जुलाई 2026 को सिंह राशि में आ गए हैं। इस राशि में मायावी ग्रह केतु पहले से विराजमान है। इस तरह से सिंह राशि में शुक्र-केतु की युति बन रही है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य की राशि में शुक्र-केतु की युति को ज्योतिष में अत्यंत प्रभावशाली घटना माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र धन-संपदा और ऐश्वर्य के कारक हैं, जबकि केतु को वैराग्य, भ्रम और आकस्मिक घटनाओं का कारक माना जाता है। शुक्र और केतु जब किसी राशि में साथ आते हैं, तो 'भोग और मोक्ष' का मिलन माना जाता है या 'वित्त-वैराग्य' योग भी कहा जाता है। शुक्र और केतु सभी 12 राशियों के प्रेम, रिश्तों, करियर, धन और स्वास्थ्य पर अपनी स्थिति अनुसार शुभ-अशुभ प्रभाव डालते हैं। वर्तमान में सिंह राशि में शुक्र-केतु का मिलन कई राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शुक्र 1 अगस्त को सिंह राशि से बाहर निकलेंगे। इस तरह से 31 जुलाई तक शुक्र-केतु की युति बनी रहेगी। यह युति तीन राशियों के भाग्य का समीकरण बदल सकती है। आइए जानते हैं कि शुक्र-केतु की युति की तीन लकी राशियां।
शुक्र-केतु सिंह राशि में: 31 जुलाई तक इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत:
1. वृषभ राशि-
वृषभ राशि के लिए यह समय सुख-सौभाग्य से भरा साबित हो सकता है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। इस समय आपको धन लाभ के आकस्मिक योग बनेंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। कार्यों में सफलता पाएंगे और कोई सपना बिना किसी अड़चन के पूरा हो सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को मुनाफा हो सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होगा। नौकरी करने वाले कुछ लोगों को नई उपलब्धि मिल सकती है।
2. तुला राशि-
तुला राशि वालों को आय के नए-नए मार्ग मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। कार्यक्षेत्र में अपनी लीडरशिप क्वालिटी और क्षमता दिखाने के अवसर पाएंगे। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रसन्न और प्रभावित हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा। अपनों का साथ मिलेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। मानसिक तौर पर राहत भरा समय रहेगा। खर्चों में कमी आएगी, जिससे आर्थिक रूप से दृढ़ महसूस कर सकते हैं।
3. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आप जिस काम में हाथ डालेंगे, सफलता पाएंगे। कार्यों की विघ्न-बाधाएं दूर होंगी। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। आय में वृद्धि मिल सकती है। नौकरी करने वाले कुछ जातकों को मनचाही पदोन्नति मिलने की प्रबल संभावना है। यात्रा के योग बन रहे हैं। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। जिस चीज की जरूरत होगी, उसकी उपलब्धता भी होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान