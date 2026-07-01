शुक्र-केतु युति: 4 जुलाई से इन 5 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, ये 3 रहें ज्यादा सतर्क
Shukra-Ketu Yuti 2026: सिंह राशि में शुक्र-केतु की युति बनने जा रही है। केतु-शुक्र के प्रभाव से कुछ राशियों का अच्छा समय शुरू हो सकता है और कुछ राशियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।
Shukra-Ketu Yuti Singh Rashi Mein: 04 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में पहले से ही केतु विराजमान हैं। इस तरह से सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति बनेगी। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र धन-संपदा, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं, जबकि केतु वैराग्य, मोक्ष और अलगाव का कारक है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जब शुक्र-केतु की युति बनती है, तो इसे ग्रहों को अनोखा संयोजन माना जाता है। यह युति 'वित्त-वैराग्य योग' या 'विपरीत ऊर्जा' का मिलन दर्शाती है। सिंह राशि में शुक्र-केतु की युति मेष से लेकर मीन राशि पर अलग-अलग प्रभाव डालेगी। शुक्र-केतु के प्रभाव से कुछ राशियों को इस अवधि में जबरदस्त फायदा होगा, जबकि कुछ राशि वालों को ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं कि शुक्र-केतु युति से किन राशियों को लाभ और कौन-रहें सावधान।
शुक्र-केतु युति का इन राशियों पर पड़ेगा शुभ प्रभाव:
1. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित होगा। इस समय सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कार्यस्थल पर आपको अपनी क्षमताओं को दिखाने का अवसर मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। खर्च में कमी आएगी। पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों को लाभ के अवसर मिलेंगे।
2. तुला राशि- तुला राशि के लिए यह समय आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएगा। इस समय धन संबंधी योजनाओं में सफलता पाएंगे। जो आपने सोचा होगा, वह पूरा होगा। परिवार से जुड़ी समस्याएं खत्म होंगी। निवेश के लिए अति उत्तम समय रहेगा। स्वास्थ्य में पहले से सुधार दिख सकता है।
3. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लिए यह समय वरदान समान सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं।
4. मीन राशि- मीन राशि के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस समय रोजी-रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुखद होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं।
5. कन्या राशि- कन्या राशि के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है। करियर में नई संभावनाएं नजर आएंगी, जिनका आपको फायदा मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ होगा और अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। परिवार से जुड़ी परेशानियां खत्म होती नजर आ सकती हैं। ऊर्जावान रहेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
ये तीन राशियां बरतें सावधानी-
पंडित उपाध्याय के अनुसार, शुक्र-केतु की युति का मेष, तुला और कुंभ राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस समय इन राशि वालों को धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य परेशानियां सामने आ सकती है। करियर में अड़चनें और नौकरी में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वाद-विवाद के संकेत हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान