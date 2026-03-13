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Venus-Jupiter Conjunction 2026: शुक्र-गुरु की युति से इन 4 राशियों को मिलेगा लाभ? 18 मार्च से होंगे ये बदलाव

Mar 13, 2026 07:13 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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इस महीने 18 तारीख को गुरु और शुक्र की युति होने वाली है। इसका असर एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 4 राशियों पर दिखेगा। चलिए जानते हैं कि आखिर ये 4 राशियां कौन सी हैं?

Venus-Jupiter Conjunction 2026: शुक्र-गुरु की युति से इन 4 राशियों को मिलेगा लाभ? 18 मार्च से होंगे ये बदलाव

ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब ग्रहों की स्थिति का असर लगभग हर एक राशि पर पड़ता है। जो राशियां उस विशेष ग्रह से प्रभावित होती हैं उन पर इसका असर ज्यादा दिखता है। मान लीजिए किसी राशि का स्वामी ग्रह गुरु है तो जब भी इस ग्रह में बदलाव होगा तो इसका असर उस राशि के जातकों पर पूरा-पूरा दिखेगा। आने वाले दिनों में गुरु और शुक्र मिलकर केंद्र दृष्टि योग बनाएंगे। ये दोनों ही ग्रह अपने आप में काफी खास होते हैं। ऐसे में जब ये दोनों मिलेंगे तो कुछ राशियों को इसका खूब लाभ मिलेगा। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से ये युति 18 मार्च को होगी। हालांकि शर्त ये है कि सही समय पर सही फैसले लिए जाएं तभी राशियों पर इसका लाभ मिलेगा।

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इन राशियों पर दिखेगा गुरु-शुक्र युति का असर

वृषभ राशि (Taurus)

शुक्र और गुरु के चलते वृषभ राशि वालों को काफी लाभ मिलने वाला है। इन लोगों की पर्सनल लाइफ अब सुधरती नजर आएगी। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बैठने लगेगा। अगर पर्सनल लाइफ में कोई भी दिक्कत थी तो अब सब ठीक होता दिखेगा। बात की जाए प्रोफेशनल लाइफ की तो अब वृषभ राशि वालों को अच्छा माहौल मिलता दिख रहा है। लोगों का फुल सपोर्ट होगा। वहीं पैसों की स्थिति भी अब पहले से बेहतर दिख रही है। अगर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सोच-समझकर ही फैसले लें क्योंकि सही चुनाव इन्हें फायदा दिला सकता है।

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तुला राशि (Libra)

तुला राशि के लिए गुरु और शुक्र की युति बेहद ही खास है। दरअसल इस राशि का ग्रह स्वामी ही शुक्र है। ऐसे में ये युति इनके लिए अच्छे मौके ही लेकर आएगी। शादीशुदा लाइफ पहले से बेहतर होगी। वहीं लोगों के रिश्ते भी पहले से ज्यादा मजबूत बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे मौके मिलने की संभावना है। वहीं आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगेगी।

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धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए भी ये युति फेवरेवल है। इस राशि का ग्रह स्वामी गुरु है तो फायदा तो होना ही है। लोगों के साथ रिश्ते पहले से बेहतर होने के योग है। काम को लेकर क्लैरिटी आएगी। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें आने वाले समय में सफलता मिल सकती है। वहीं नौकरीपेशा लोगों को अच्छे मौके मिलने की पूरी संभावना है।

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मीन राशि (Pisces)

इस युति का सकारात्मक असर मीन राशि वालों पर भी पड़ने वाला है। परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बीतेगा। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल रिश्ते में अच्छा बदलाव होता दिख रहा है। कई लोगों को करियर में अच्छे मौके मिल सकते हैं। वहीं आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की कई संभावनाएं देखने को मिलेंगी। हालांकि सोच-समझकर फैसला लेना जरूरी होगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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