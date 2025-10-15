Hindustan Hindi News
दिवाली से पहले पलटेगी इन 3 राशियों की किस्मत, शुक्र, चंद्र गोचर से खूब होगा लाभ

संक्षेप: Venus Horoscope Moon Transit 2025 Diwali Rashifal: शुक्र, चंद्र की युति से राजयोग का निर्माण होता है। सालों बाद दिवाली के दिन शुक और चंद्र की युति से राजयोग बन रहा है, जो कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ दे सकता है।

Wed, 15 Oct 2025 07:49 AM
दिवाली से पहले पलटेगी इन 3 राशियों की किस्मत, शुक्र, चंद्र गोचर से खूब होगा लाभ

Venus Horoscope Moon, Diwali Rashifal: इस साल दिवाली पर सालों बाद वैभव लक्ष्मी राजयोग बनने जा रहा है। दिवाली के दिन शुक और चंद्र ग्रह की युति बुध की कन्या राशि में बनेगी। शुक्र और चंद्र की युति से वैभव लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। यह राजयोग बेहद लाभदायक माना जाता है, जो अपने नाम अनुसार ही असर दिखाता है। पंचांग के अनुसार, 18 अक्टूबर को रात के 10:11 बजे तक चंद्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 21 अक्टूबर की सुबह तक इसी राशि में रहेंगे। चंद्र के गोचर करते ही शुक्र के साथ युति व वैभव लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में दिवाली से पहले की कुछ राशियों की किस्मत रंग ला सकती है। आइए जानते हैं शुक्र-चंद्र की युति से बने वैभव लक्ष्मी राजयोग से किन राशियों को लाभ हो सकता है-

दिवाली से पहले ही पलटेगी इन 3 राशियों की किस्मत, शुक्र, चंद्र गोचर से खूब होगा लाभ

कन्या राशि

शुक्र-चंद्र की युति से बने वैभव लक्ष्मी राजयोग से कन्या राशि के जातकों को प्रॉफिट हो सकता है।

व्यापारियों को दोगुना लाभ मिल सकता है।

इस राशि के लोगों के परिवार में सुख शांति बनी रहेगी।

धन का आगमन भी होगा।

रुका हुआ धन भी कुछ लोगों को मिल सकता है।

आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लिए शुक्र-चंद्र की युति से बना वैभव लक्ष्मी राजयोग अच्छी खबर ला सकता है।

आकस्मिक धन लाभ हो सकता है।

कारोबार में वृद्धि होगी।

संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है।

नई डील क्रैक कर सकते हैं।

यह समय किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी शुभ माना जा रहा है।

मकर राशि

शुक्र-चंद्र की युति से बने वैभव लक्ष्मी राजयोग से मकर राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

किस्मत साथ देगी।

नए सोर्स से इंकम होगी।

आपका कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी।

बिजनेस करने वालों को कोई प्रॉफिटेबल डील भी मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
