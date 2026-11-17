2027 शुरु होते ही 5 राशियों की मौज, शुक्र गोचर से लाभ ही लाभ
Venus Transit Shukra Gochar Benefits: 2027 शुरू होते ही शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शुक्र की बदली इस चाल का लाभ कुल 5 राशियों को मिलने वाला है।
Venus Transit Rashifal Shukra Gochar शुक्र का राशिफल : 2027 की शुरुआत 5 राशियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नए साल की शुरुआत होते ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र का गोचर मंगल की वृश्चिक राशि में होने वाला है। शुक्र 1 जनवरी को इस राशि में जाएंगे और 29 जनवरी तक यहीं रहेंगे। ऐसे में कुल 29 दिन तक शुक्र से लाभ पाने वाली पांचों राशियों की मौज ही होगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र सबसे शुभ फल देने वाले ग्रहों में से एक माना जाता है। इस ग्रह को धन, प्रेम और सुख-संपदा का कारक मानते हैं।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार मंगल और शुक्र के बीच न्यूट्रल संबंध माना जाता है। ना ही इनके बीत शत्रुता होती है और ना ही मित्रता है। ऐसे में इसके प्रभाव से ज्यादा बदलाव नहीं दिखेंगे। हालांकि लाभ पाने वाली पांचों राशियों को आर्थिक स्थिति और रिश्तों में सुधार दिख सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी ये गोचर अच्छे संकेत लेकर आएगा। तो चलिए जानते हैं कि वृश्चिक राशि में शुक्र के गोचर से किन 5 राशियों को लाभ मिलने वाला है?
2027 में शुक्र के गोचर से इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ-
वृषभ राशि के लिए 2027 में शुक्र गोचर क्या बदलाव लाएगा?
वृश्चिक राशि में शुक्र गोचर होने से वृषभ राशि वालों को धन संबंधी मामले में अच्छा बदलाव दिखेगा। वहीं रिश्तों में भी सुधार की गुंजाइश दिखेगी। किसी काम को लेकर उलझन रही है तो आने वाला समय राहत देगा। पार्टनर के साथ आगे की कोई प्लानिंग कर सकते हैं। काम से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। साझेदारी के काम में सफलता मिलने के योग हैं।
सिंह राशि के लिए 2027 में शुक्र गोचर क्या बदलाव लाएगा?
शुक्र के गोचर से सिंह राशि वालों को नए साल की शुरुआत में ही अच्छे संकेत मिल जाएंगे। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। घर से जुड़ा कोई पुराना काम पूरा होगा। परिवार का माहौल पहले से बेहतर होगा। नौकरी बदलने की चाह रखने वालों को कोई नई उम्मीद मिल सकती है। मेहनत का फल मिलेगा। इस दौरान यात्रा के भी योग बन सकते हैं।
तुला राशि के लिए 2027 में शुक्र गोचर क्या बदलाव लाएगा?
2027 की शुरुआत में होने जा रहे इस गोचर से तुला राशि वालों को भी लाभ मिलेगा। शुक्र की बदली चाल से आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम से नई पहचान बनेगी। अपनी बात को दूसरों तक आसानी से रख पाएंगे। ऐसे में मीटिंग से लेकर इंटरव्यू में बोलबाला साफ दिखेगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है। पार्टनर के साथ कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। ऐसे में रिश्ता पहले से मजबूत होता दिखेगा।
आपकी राशि पर शुक्र के इस गोचर का 2027 की शुरुआत में क्या असर होगा? जानना है तो पंडित जी से फ्री चैट करें और जानें अपने सवालों के सारे जवाब।
वृश्चिक राशि के लिए 2027 में शुक्र गोचर क्या बदलाव लाएगा?
इसी राशि में शुक्र गोचर हो रहा है तो जायज है इस राशि के जातकों को कई लाभ मिलेंगे। पुरानी प्लानिंग आगे बढ़ेंगी। अगर अपना कोई काम शुरू करने का मन है तो उसे सही दिशा मिलने में आसानी होगी। रुका हुआ पैसा भी मिलने की उम्मीद बनती दिखेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और अपनी समझदारी से पैसों से जुड़ा कोई फैसला सफल साबित हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय जाएगा।
मकर राशि के लिए 2027 में शुक्र गोचर क्या बदलाव लाएगा?
शुक्र का गोचर मकर राशि वालों के लिए नए संपर्क और पैसों की स्थिति के लिहाज से अच्छा साबित होगा। किसी पुराने परिचित व्यक्ति के जरिए कोई नया मौका मिलने के संकेत हैं। नौकरी में सैलेरी बढ़ने की बात हो सकती है। लंबे समय से एक ही प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर दोस्तों के साथ कोई प्लानिंग की है तो आगे चलकर उससे फायदा मिलने के भी संकेत हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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