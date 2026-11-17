22 नवंबर को तुला राशि में होगा शुक्र गोचर, 3 राशियों को धन लाभ
Venus Transit in Libra : वीनस यानी शुक्र 22 नवंबर को तुला राशि में जाने वाले हैं। इस राशि में शुक्र 40 दिन रहेंगे और कुल 3 राशियों को लाभ पहुंचाएंगे।
शुक्र अभी कन्या राशि में हैं और 22 नवंबर तक यहीं रहेंगे। इसी दिन कन्या राशि से निकलकर शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और कुल 40 दिन तक यहीं गोचर करते रहेंगे। शुक्र को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में प्रेम, धन और सुख-सुविधाओं का कारक मानते हैं। ऐसे में स्वंय की तुला राशि में आते ही शुक्र कुछ राशियों को खूब लाभ देंगे और उनकी जिंदगी में रिश्ते और पैसों से जुड़ी चीजें ठीक होती जाएंगी।
शुक्र आज से 6 दिन बाद यानी 22 नवंबर को शाम तुला राशि में प्रवेश कर लेंगे और पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इसके बाद से 40 दिन तक कुल 3 राशियों को शुक्र से लाभ मिलने वाला है। जानिए ये 3 राशियां कौन सी हैं?
तुला राशि में शुक्र गोचर होने से इन 3 राशियों को मिलेगा लाभ-
सिंह राशि की जिंदगी में शुक्र गोचर से क्या बदलाव आएगा?
सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का तुला राशि में जाना अच्छे बदलाव लेकर आएगा। काम से जुड़ी चीजों में सब कुछ मन के हिसाब से होगा। हालांकि अपने हिस्से की मेहनत करना जरूरी है। नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिलने से करियर ऊंचाई की ओर जाएगा। सीनियर्स सही मार्गदर्शन करेंगे तो इसकी वजह से काम भी निखरेगा। व्यापारी वर्ग के लोग नए लोगों से जुड़ सकते हैं जिससे उन्हें आगे चलकर फायदा ही होगा। धन संबंधी मैटर्स में लाभ मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।
वृश्चिक राशि की जिंदगी में शुक्र गोचर से क्या बदलाव आएगा?
वृश्चिक राशि वालों को इस गोचर से पैसों के मामले में राहत मिल सकती है। इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। नए रास्ते मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर लंबे समय से कहीं पैसा अटका रहा है तो अब उसके मिलने के चांस बन सकते हैं। धन संबंधी दिक्कत खत्म होगी। नौकरी में कुछ नया काम मिल सकता है जोकि करियर में लॉन्ग टर्म का फायदा दे जाएगा। व्यापारी वर्ग भी इस गोचर से लाभ उठाएंगे। किसी पुराने कॉन्टैक्ट से अच्छा मौका मिल सकता है। इस गोचर के 40 दिन तक सुख-सुविधाओं पर भी खर्चा हो सकता है। पार्टनर के साथ रिश्ता और भी मजबूत बनेगा।
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कर्क राशि की जिंदगी में शुक्र गोचर से क्या बदलाव आएगा?
शुक्र का तुला राशि में आना कर्क राशि वालों को पर्सनल लाइफ में कई लाभ दिलवा सकता है। घर की छोटी-मोटी दिक्कतें अब कम होंगी। घर-परिवार वालों के साथ अच्छा समय बीतेगा। इस बीच मां के साथ संबंध और भी मजबूत होंगे। घर-वाहन की खरीददारी कर सकते हैं। इसके लिए प्लानिंग वगैरह बना सकते हैं। नौकरी में चीजें अच्छी होगी। मेहनत से जो भी काम करते आए हैं उसकी बदौलत ही पहचान मिलेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को अब आने वाले 40 दिन के अंदर अच्छे मौके मिल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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रत्न शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र