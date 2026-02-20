रत्न शास्त्र: कौन-सा रत्न किस ग्रह को मजबूत करता है? जानिए इन्हें पहनने के नियम

रत्न शास्त्र ज्योतिष की एक प्राचीन शाखा है, जिसमें नवग्रहों यानी सूर्य से केतु तक के साथ रत्नों का गहरा संबंध बताया गया है। लेकिन बिना ज्योतिष सलाह के रत्न पहनना जोखिम भरा है।

रत्न शास्त्र ज्योतिष की एक प्राचीन शाखा है, जिसमें नवग्रहों (सूर्य से केतु तक) के साथ रत्नों का गहरा संबंध बताया गया है। प्रत्येक रत्न ग्रह की विशिष्ट किरणों को अवशोषित कर शरीर में प्रवाहित करता है, जिससे ग्रह मजबूत होता है। नवरत्न विशेष महत्व रखते हैं। ये रत्न केवल सजावट नहीं, बल्कि ग्रह दोष निवारण के उपाय हैं। रत्न धारण से आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, धन और सुख में वृद्धि हो सकती है। लेकिन बिना ज्योतिष सलाह के रत्न पहनना जोखिम भरा है। आइए विस्तार से जानें।

रत्न और ग्रहों का संबंध ज्योतिष में हर ग्रह का अपना रत्न होता है। सूर्य का माणिक, चंद्रमा का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद और केतु का लहसुनिया। ये रत्न ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यदि कुंडली में कोई ग्रह कमजोर या पीड़ित है, तो उसका रत्न धारण करने से सकारात्मक प्रभाव मिलता है। रत्न ग्रह की किरणों को फिल्टर कर लाभ पहुंचाते हैं। यह संबंध वैदिक ग्रंथों जैसे बृहत् पराशर होरा शास्त्र में वर्णित है। सही रत्न से जीवन में संतुलन आता है।

सूर्य के लिए माणिक रत्न सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का कारक है। माणिक (रूबी) सूर्य को मजबूत करता है। इससे मान-सम्मान, स्वास्थ्य और पिता से संबंध मजबूत होते हैं। कमजोर सूर्य वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी दूर होती है। माणिक सोने में जड़वाकर अनामिका उंगली में रविवार को पहनें। यह रत्न राजयोग देता है और सरकारी लाभ दिलाता है। लेकिन यदि सूर्य अशुभ है, तो पहले ज्योतिषी से जांच करवाएं।

चंद्रमा के लिए मोती रत्न चंद्रमा मन, भावनाओं और माता का प्रतिनिधित्व करता है। मोती (पर्ल) चंद्रमा को बल देता है। इससे मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और जल संबंधी रोगों से राहत मिलती है। कमजोर चंद्रमा से चिड़चिड़ापन दूर होता है। मोती चांदी में जड़वाकर कनिष्ठा उंगली में सोमवार को धारण करें। यह स्त्रियों के लिए विशेष लाभकारी है।

मंगल के लिए मूंगा रत्न मंगल साहस, ऊर्जा और भाई-बहनों का ग्रह है। मूंगा (रेड कोरल) मंगल को मजबूत करता है। मांगलिक दोष, दुर्घटना और रक्त संबंधी समस्याओं में लाभ देता है। इससे साहस और संपत्ति में वृद्धि होती है। मूंगा चांदी में जड़वाकर अनामिका उंगली में मंगलवार को पहनें। यह योद्धाओं और खेल प्रेमियों के लिए उत्तम है।

बुध के लिए पन्ना रत्न बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक है। पन्ना (एमरल्ड) बुध को मजबूत करता है। इससे बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल और शिक्षा में सफलता मिलती है। कमजोर बुध से त्वचा रोग और व्यापार हानि दूर होती है। पन्ना सोने में जड़वाकर कनिष्ठा उंगली में बुधवार को धारण करें। छात्रों और व्यापारियों के लिए आदर्श है।

गुरु के लिए पुखराज रत्न गुरु ज्ञान, संतान और धन का ग्रह है। पीला पुखराज (येलो सफायर) गुरु को बल देता है। इससे शिक्षा, संतान सुख और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कमजोर गुरु से आलस्य दूर होता है। पुखराज सोने में जड़वाकर तर्जनी उंगली में गुरुवार को पहनें। यह धार्मिक और शिक्षित लोगों के लिए वरदान है।

शुक्र के लिए हीरा रत्न शुक्र सौंदर्य, प्रेम और विलासिता का कारक है। हीरा (डायमंड) शुक्र को मजबूत करता है। इससे वैवाहिक सुख, वाहन और विलासिता बढ़ती है। कमजोर शुक्र से संबंधों में समस्या दूर होती है। हीरा चांदी या प्लेटिनम में जड़वाकर कनिष्ठा उंगली में शुक्रवार को धारण करें। यह कलाकारों और प्रेमियों के लिए उत्तम है।

शनि के लिए नीलम रत्न शनि कर्म, न्याय और दीर्घायु का ग्रह है। नीलम (ब्लू सफायर) शनि को मजबूत करता है। इससे मेहनत का फल, स्थिरता और शत्रु नाश होता है। साढ़ेसाती में लाभ देता है। नीलम पंचधातु या चांदी में जड़वाकर मध्यमा उंगली में शनिवार को पहनें। लेकिन पहले परीक्षा जरूरी है।

रत्न धारण के सामान्य नियम रत्न धारण से पहले ज्योतिषी से कुंडली दिखाएं। शुभ मुहूर्त, शुक्ल पक्ष और संबंधित वार में पहनें। रत्न को दूध, गंगाजल से शुद्ध कर मंत्र जपें। संबंधित धातु में जड़वाएं। दूसरों का पुराना रत्न ना पहनें। टूटा रत्न त्याग दें। अमावस्या या ग्रहण में ना पहनें। नियमों का पालन से ही लाभ मिलता है, अन्यथा हानि हो सकती है।