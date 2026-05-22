सूर्य और चंद्र का व्यातिपात योग मई के आखिर में है बनने वाला, किन 3 राशियों को सतर्क रहने की सलाह, जानें इसके बारे में
अधिकमास का व्यातिपात योग बन रहा है। यह क्या होता है और इसके बनने से किन राशियों को लाभ और नुकसान होगा, आज हम आपको ये बताएंगे। व्यातिपात योग क्या होता है, यह हम आपको विस्तार से बता रहे हैं,
अधिकमास का व्यातिपात योग बन रहा है। यह क्या होता है और इसके बनने से किन राशियों को लाभ और नुकसान होगा, आज हम आपको ये बताएंगे। व्यातिपात योग क्या होता है, यह हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जान लें कि यह योग सूर्य और चंद्रमा के आमने सामने 180 डिग्री की स्थिति में आने से बनता है। इस समय ग्रह की एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है और इसका असर सभी पर कुछ ना कुछ होता है। इस साल 27 मई को सुबह 3 बजे से यह योग बन रहा है, यह योग 30 मई तक ही रहेगा। इस दौरान ज्योतिष की क्या है सलाह यहां पढ़ें
क्या है व्यातिपात योग
व्यातिपात योग सूर्य और चंद्र जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसे व्यातिपात योग कहते हैं। इस दौरान तनाव का माहोल रहता है। यड कॉस्मिक फ्लो है जो तकरीबन बनता रहता है। इस व्यातिपात योग में किसी नए काम को नहीं करना चाहिए, इसके अलावा आपको नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। आपके पारंपरिक रीती रिवाज भी लेट हो सकते हैं। आपको अपने अंदर की चीजों को प्राथमिकता देनी है।आप खुद का विश्लेषण करते हैं। आपको यूनिवर्स में आपको एक नहीं कई तरह की एनर्जी मिलती है, लेकिन व्यातिपात में आपको बदलाव मिलता है। आपको लाइफ में अधिक व्यापक और बड़ी चीजें दिखती हैं। आपका अंतर्ज्ञान होता है, इसमें, आप सतह के ऊपर भी चीजों को समझ पाते हैं।
किन राशि को रहना है अलर्ट, आपके लिए क्या है सलाह
वृषभ राशि के लिए यह समय बहुत खास रहता है। इस योग में वृषभ राशि वालों को आर्थिक फैसले और पैसों को लेन-देन से बचना चाहिए। आपके लिए चैलेंज वाला समय है, लेकिन इस समय में नुकसान तभी होगा, अगर आप सोच समझकर फैसला नहीं करेगें। इसलिए धैर्य रखें और सोच-विचार कर चीजों पर फैसला लें।
कन्या राशि के लिए आपको कई चीजों को लेकर सोचना होगा। आपको जो बोलना है वो सोच समझकर, इस दौरान आपकी कही बात का बतंगड़ बन सकता है। आप जल्दबाजी में रिएक्शन ना दें, सीनियर्स से आपकी बहस हो सकती है।
सिंह राशि के लिए इस दौरान छोटी से गलती आपको कई चीजों से बचा सकती है। आपके लिए आर्थिक फैसले आपको पहले से बेहतर बनाएंगे। ऑफिस में आपकी किसी सीनियर या साथ काम करने वाले से भी विवाद हो सकता है, इसलिए इस समय आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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