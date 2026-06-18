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वट सावित्री व्रत अधिकमास के कारण हुआ लेट, इन 2 तिथियों पर भी रखा जाता है व्रत

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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कई लोगों के ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर वट सावित्री व्रत करते हैं, लेकिन कई लोगों के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इन दो तिथियों पर व्रत रखा जाता है, जो अधिकमास के कारण लेट हो गया है, अब कब रखा जाएगा व्रत

वट सावित्री व्रत अधिकमास के कारण हुआ लेट, इन 2 तिथियों पर भी रखा जाता है व्रत

कई लोगों के ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर वट सावित्री व्रत करते हैं, इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर मंगल कामना करती हैं। लेकिन यूपी, बिहार और एमपी में कई लोगों की परंपरा अनुसार इस व्रत को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। अमावस्या को इनके यहां ये व्रत नहीं होता है। ऐसे में अगर आपके यहां भी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष का व्रत रखा जाता है, तो आप जान सकते हैं कि कौन सी तिथियां शुभ हैं। इन दो तिथियों पर अपनी -अपनी परंपरा के अनुसार महिलाएं व्रत करती हैं और कथा सुनती हैं।

क्यों इतना लेट हुआ वट सावित्री व्रत

आपको बता दें कि अमावस्या के बाद से अधिकमास लग गया था। अधिकमास 15 जून अमावस्या तक रहा। इसके बाद अब फिर से ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष आया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की वट सप्तमी जिसे बड़ साते कहा जाता है, इस दिन भी व्रत किया जाता है और वट पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी यह व्रत किया जाता है। सभी लोगों के यहां अपनी -अपनी परंपरा अनुसार यह व्रत होता है। इस साल ये दोनों तिथियां कब हैं. यहां जानें

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कब है बड़ साते और वट पूर्णिमा

इस साल बड़ साते व्रत 21 जून को रखा जाएगा। इस साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 29 जून को मनाई जाएगी। तिथि 29 तारीख को सुबह 03:06 बजे होगी और यह 30 जून को सुबह 05:26 बजे तक रहेगी। 29 जून को ही ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट पूर्णिमा व्रत है। इस दिन अमृत मुहूर्च सुबह 5.26 मिनट से 7 बजे तक रहेगा।

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वट सावित्री व्रत का महत्व

इस दिन सत्यवान सावित्री की कथा सुनी जाती है। महिलाएं सुबह स्नान कर वट के वृक्ष के पास जाकर कथा सुनती है, फल अर्पित करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर बड़ के पेड़ की परिक्रमा करती है, इस पर कच्चा सूत अर्पित करती है। मौसमी फल अर्पित करती हैं । इस दिन सास को बायना आदि भी दिया जाता है। महिलाएं निर्जला रहकर उपवास करती हैं। अधिकमास हेने के कारण बीच के एक महीने यह व्रत नहीं रखा गया। अब ये बड़ साते 21 जून और पूर्णिमा 29 जून को किया जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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