Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री का व्रत मई में किस दिन है, पूजा की सामग्री क्या है?
Vat Savitri Vrat 2026 kab hai: सौभाग्य, समर्पण और अटूट वैवाहिक बंधन अगर आप रखना चाहती हैं, तो वट सावित्री का व्रत बहुत खास माना जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाएगा। इस दिन शनि जयंती भी है।
सौभाग्य, समर्पण और अटूट वैवाहिक बंधन अगर आप हमेशा के लिए पाना चाहती हैं, तो वट सावित्री का व्रत बहुत खास माना जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाएगा। इस दिन शनि जयंती भी है। इस दिन सुहागिन महिलाएं श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगती हैं।
कई पुराणों में इस व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। सत्यवान और सावित्री की कथा का जिक्र भी आपको कई जगह मिल जाएगा। वट सावित्री व्रत कर महिलाएं पूजा व परिक्रमा से अखंड सुहाग, पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा और परिक्रमा के बाद कई चीजों का दान भी किया जाता है। कुछ दान सुहागिन महिलाएं अपनी सास या जेठानी आदि को करती हैं, पूजा में कच्चा सूत, बांस का पंखा, चावल, रौली, कलावा, धूप दीप, फल, फूल, साड़ी, श्रृंगार सामग्री और मौसमी फल बहुत जरूरी माने जाते है। इनमें सुहाग का सामान, कपड़े, अन्न, तिल और मौसमी फल आदि का दान करना उत्तम होता है। इस व्रत में वट वृक्ष की परिक्रमा करके कच्चा धागा बांधा जाता है। एक कच्चे धागे की सूत की माता अपने गले में भी पहनी जाती है। वट वृक्ष की पूजा के बाद पति को पंखा भी झला जाता है। अब बात करेंगे कि यह व्रत किस दिन है
कब रखा जाएगा व्रत
इस साल वट सावित्री व्रत 16 मई को मनेगा, इस दिन अमावस्या तिथि लग रही है। इसी दिन स्नान और दान की अमावस्या भी है। इस व्रत में महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कथा का पाठ करती हैं। मान्यता है कि सावित्री ने अपनी अटूट निष्ठा, तप और दृढ़ संकल्प के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त कर लिए थे। तभी से यह व्रत पति की दीर्घायु और दांपत्य सुख के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अगर आपको वट का वृक्ष पूजा के लिए नहीं मिलता है, तो आप इसकी एकशाखा से भी पूजा कर सकती है। इसे किसी गमले में लगाकर आप इसके चारों ओर परिक्रमा कर सकती है। ऐसा कहा जाता है बड़ के पेड़ की उम्र बहुत लंबी मानी गई है। मान्यता है कि वट वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना गया है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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