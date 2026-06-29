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Vat Purnima Katha: यहां पढ़ें सावित्री-सत्यवान से जुड़ी पौराणिक वट पूर्णिमा कथा

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Vat Purnima Kahani: हिंदू धर्म में वट पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन सावित्री और सत्यवान से जुड़ी पौराणिक कथा पढ़ी या सुनी जाती है। मान्यता है कि कथा को सुनने या पढ़ने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

Vat Purnima Katha: यहां पढ़ें सावित्री-सत्यवान से जुड़ी पौराणिक वट पूर्णिमा कथा

Vat Savitri Purnima Katha in Hindi: वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या और पूर्णिमा को किया जाता है। वट सावित्री पूर्णिमा आज 29 जून 2026, सोमवार को है। मान्यता है कि इस दिन सुहागिन स्त्रियों के व्रत करने और वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। वट सावित्री व्रत में पूजा के समय सत्यवान और सावित्री से जुड़ी कथा पढ़ी या सुनी जाती है। मान्यता है वट पूर्णिमा का व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। यहां पढ़ें वट सावित्री पूर्णिमा कथा:

सावित्री और सत्यवान से जुड़ी वट सावित्री पूर्णिमा कथा:

प्राचीन समय की बात है अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान के लिए यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा।

विवाह योग्य होने पर राजा ने सावित्री के विवाह के लिए द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को चुना। सत्यवान यूं तो राजा के पुत्र थे, लेकिन उनका राजपाट सब छिन गया था। अब वह साधारण जीवन जी रहे थे। उनके माता-पिता की आंखों की रोशनी भी छिन गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काटकर लाते थे और उन्हें बेचकर जैसे-तैसे अपना जीवन गुजार रहे थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने राजा अश्वपति को समझाया कि सत्यवान की आयु कम यानी अल्पायु हैं और विवाह के एक वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी।

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बेटी सावित्री को समझाने लगे राजा अश्वपति

राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले से ही परेशान और चिंतित थे। वह सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे रहे थे। नारद मुनि की बात ने उनकी चिंता और बढ़ा दी थी। लेकिन सावित्री ने उनकी एक नहीं सुनी और अपने फैसले पर टिकी रही। अंत में सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। सावित्री अपने सास-ससुर की सेवा में लगी रही।

नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन हो चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगे, उन्हें बहुत दर्द और पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ देर बाद उनके सामने अनेक दूतों के साथ यमराज आकर खड़े हुए। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाने लगे, तो सावित्री भी उनके पीछे-पीछे चल पड़ी।

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यमराज ने दिया वरदान

यमराज ने सावित्री से कहा- हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का दे दिया। अब घर को लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहां तक मेरे पति जाएंगे, वहां तक मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की बातों को सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा- सावित्री ने कहा- मेरे सास-ससुर नेत्रहीन हैं, उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा- 'तथास्तु' और उसे घर लौट जाने के लिए कहा। यमराज आगे बढ़ने लगे। लेकिन सावित्री यम के पीछे-पीछे ही चलती रही।

यमराज ने प्रसन्न होकर फिर से वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने वर मांगा- मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए और मेरे पिता के यहां 100 पुत्रों का जन्म हो। यमराज ने तथास्तु कहा और फिर उसे लौट जाने के लिए बोला। लेकिन सावित्री अपनी बात पर अटल रही और पीछे-पीछे चलती रही। सावित्री की पति भक्ति को देखकर यमराज ने एक और वर मांगने के लिए कहा।

तब सावित्री ने कहा कि मैं एक सुयोग्य पुत्र की मां बनना चाहती हूं। सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर इस वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने देखा कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर जिंदा हो उठा है। उधर सत्यवान के माता-पिता की आंखें भी ठीक हो गई हैं और खोया हुआ राज्य वापस मिल गया है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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