Vat Savitri 2026 Wishes: सुहाग और सुख-समृद्धि के लिए अपनों को भेजें ये सुंदर SMS, पढ़ें वट सावित्री की 10 शुभकामनाएं
Vat Savitri 2026 Wishes: वट सावित्री व्रत के शुभ अवसर पर अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य से भरी खूबसूरत शुभकामनाएं भेजें। यहां पढ़ें वट सावित्री 2026 के लिए दिल छू लेने वाले ऐसे विशेज जो इस व्रत को और भी खास बना देंगे।
हिंदू धर्म में वट सावित्री की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। आज वट सावित्री की पूजा की जाएगी और सुहागिनें व्रत रखकर सुख-समृद्धि के साथ पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। इस व्रत को सुहाग, प्रेम और अखंड सौभाग्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया ये व्रत शादीशुदा जिंदगी में मजबूती लाता है। इस खास मौके पर आप अपने परिवार, दोस्तों और सगे-संबंधियों को प्यारी शुभकामनाएं भेजकर रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ाएं। यहां पढ़ें वट सावित्री व्रत की 10 प्यारी और दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं जिन्हें आप लोगों को भेजने के साथ-साथ वाट्सएप पर स्टेटस के तौर पर भी लगा सकते हैं।
वट सावित्री 2026 के लिए यहां पढ़ें टॉप 10 शुभकामना संदेश-
1. वट सावित्री का पावन त्योहार,
लाए आपकी जिंदगी में खुशियां अपार।
सदा बना रहे सुहाग का श्रृंगार,
मिले हर दिन प्यार ही प्यार।।
आपको वट सावित्री व्रत 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।
2. बरगद जैसा अटल रहे रिश्ता आपका,
खुशियों से महके हर सपना आपका।
देवी सावित्री बनाए रखें सदा साथ,
सुखमय बना रहे जीवन का हर एक रास्ता।।
आपको वट सावित्री व्रत 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3. सावित्री व्रत का शुभ दिन आया है,
खुशियों का संदेशा लेकर आया है।
अखंड सौभाग्य का आज मिले आशीर्वाद,
हर घर में अपनों के बीच प्रेम समाया है।।
आपको वट सावित्री व्रत 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।
4. माता सावित्री का मिले आशीष,
मिले अखंड सौभाग्य का वरदान।
पति-पत्नी का रिश्ता यूं ही रहे खास,
हर दिन बढ़ता जाए प्रेम और विश्वास।।
आपको वट सावित्री व्रत 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।
5. बरगद की छांव सा मिले प्यार,
यूं ही बना रहे खुशियों का संसार।
हर मनोकामना हो पूरी आपकी,
मुस्कुराता रहे आपका जीवन बार-बार।।
आपको वट सावित्री व्रत 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।
6. सुहाग बना रहे चांद सितारों सा,
जीवन महके अबसे बहारों सा।
वट सावित्री का ये शुभ पर्व,
भर दे घर खुशियों के उजियारों सा।
आपको वट सावित्री व्रत 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।
7. रिश्तों में मिठास बनी रहे,
हर पल खुशियों की बरसात बनी रहे।
माता सावित्री की कृपा से,
घर में सदा सुख-शांति बनी रहे।।
आपको वट सावित्री व्रत 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।
8. हर सुबह नई रोशनी लाए,
जीवन खुशियों से भर जाए।
वट सावित्री के इस पावन दिन,
आपका हर एक सपना सच हो जाए।।
आपको वट सावित्री व्रत 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।
9. प्यार और विश्वास बढ़ता जाए,
हर दुख जीवन से दूर हो जाए।
सावित्री माता की कृपा से,
हर घर में सुख ही सुख आए।।
आपको वट सावित्री व्रत 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।
10. वट सावित्री का ये त्योहार,
लाए खुशियां बेशुमार।
सदा सलामत रहे आपका सुहाग,
मिले जीवन में ढेर सारा प्यार।।
आपको वट सावित्री व्रत 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र