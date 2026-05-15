Vat Savitri 2026 Mantra: बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते समय पढ़ें ये 3 मंत्र, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद
Vat Savitri 2026 Mantra: वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा और परिक्रमा का विशेष महत्व है। यहां पढ़ें कि परिक्रमा करते समय कौन से 3 मंत्र पढ़ना शुभ माना जाता है?
15 मई का दिन बेहद खास है। इस दिन शनि जयंती मनाई जाएगी और इसी के साथ-साथ वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत का कनेक्शन देवी सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सावित्री ने अटूट विश्वास और तपस्या के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। तभी से इस व्रत को अखंड सौभाग्य और सुखी शादीशुदा जिंदगी का प्रतीक माना जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से की पूजा और व्रत करने पर सुहागिन महिलाओं को सुख-समृद्धि, पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा का भी इस दिन विशेष महत्व माना गया है। इस दौरान कुछ मंत्रों का जाप करना जरूरी होता है।
वट सावित्री पर खास मंत्रों का जाप
वट सावित्री की पूजा में सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती हैं। मान्यता के हिसाब से ये परिक्रमा 7 बार करनी चाहिए। वहीं कुछ लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब इससे ज्यादा परिक्रमा भी करती हैं। बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने के पीछे मान्यता है कि इससे शादीशुदा जिंदगी में आने वाली सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। वहीं इस दौरान कुछ खास मंत्रों का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इन मंत्रों से पूजा का फल और बढ़ जाता है।
बरगद की परिक्रमा करते समय पढ़ें ये 3 मंत्र
1. ॐ नमो वट वृक्षाय नमः
मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इस मंत्र का जाप शादीशुदा जिंदगी में आने वाली हर परेशानी को हर लेता है।
2. ॐ सावित्र्यै नमः
वट सावित्री के व्रत से जुड़ा ये मंत्र देवी सावित्री को समर्पित माना जाता है। इस मंत्र में इतनी ताकत बताई जाती है कि अगर सच्चे मन से इसका जाप किया जाए तो शादीशुदा जिंदगी में प्यार और विश्वास दोनों ही बढ़ता जाता है।
3. वट सिंचामि ते मूलं सलिलैरमृतोपमैः।
यथा शाखाप्रशाखाभिर्वृद्धोऽसि त्वं महीतले।
तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च सम्पन्नं कुरु मां सदा।।
इस मंत्र को सुहागिन महिलाएं तब बोलती है जब बरगद के पेड़ पर जल अर्पित किया जाता है। इस मंत्र के जरिए सुहागिन महिलाएं अपने सुखी परिवार, संतान सुख, सुख-समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। मान्यता है कि श्रद्धा से इसका जाप करने पर घर में खुशहाली बनी रहती है।
पूजा के समय रखें इन बातों का ध्यान
वट सावित्री व्रत के दिन सच्चे मन और श्रद्धा के साथ पूजा की शुरुआत करें। मन शांत रखें। बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते वक्त जल्दबाजी ना करें। अगर पूजा से जुड़ी किसी भी तरह की भूल हो जाती है तो पूजा के आखिरी में भूल-चूक के लिए माफी मांग लें।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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