Vat Saptami 2026: कल रखा जाएगा वट सप्तमी व्रत, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
Vat Saptami 2026: कल यानी 21 जून को वट सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत की विधि, वट वृक्ष की पूजा का महत्व के बारे में।
Vat Saptami Vrat 2026: हिंदू धर्म में वट सप्तमी की पूजा का खास महत्व माना जाता है। इस खास दिन पर वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करती हैं। इस साल वट सप्तमी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाएगी। हालांकि इस बार तिथि को लेकर लोगों में काफी कन्फ्यूजन बना हुआ है। दरअसल अधिकमास के चलते इस बार वट सावित्री की तिथियों में काफी बदलाव देखने को मिला है। आइए जानते हैं कि इस साल वट सप्तमी या बड़ साते की पूजा और व्रत किस दिन होगा?
क्यों बदली वट सप्तमी की तारीख?
आमतौर पर वट सप्तमी और वट सावित्री से जुड़े व्रत ज्येष्ठ के महीने में ही होते हैं। हालांकि इस साल ज्येष्ठ मास के दौरान अधिकमास यानी मलमास पड़ने की वजह से पंचांग की तिथियों में बदलाव देखने को मिला है। अधिकमास खत्म होने के बाद दोबारा ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष शुरू हुआ जिसकी वजह से वट सप्तमी और वट पूर्णिमा की तिथियां समय से कुछ आगे खिसक गई और इसी वजह से इस साल इन व्रतों की तिथियां अलग है।
कब है वट सप्तमी 2026?
ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पड़ने वाले वट सप्तमी व्रत को बड़ साते के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख-शांति के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा कर अपनी मनोकामनाएं मांगती हैं। पंचांग के अनुसार साल 2026 में वट सप्तमी का व्रत 21 जून यानी कल रखा जाएगा।
वट सप्तमी पूजा के शुभ मुहूर्त
प्रातः काल का समय: सुबह 05:30 बजे से 09:45 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:50 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक
वट सप्तमी व्रत का महत्व
धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस पेड़ को लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और स्थिरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि वट सप्तमी के दिन इसकी पूजा करने से परिवार में खुशहाली बनी रहती हैं और जीवन में पॉजिटिविटी आती है। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से घर की परेशानियां कम होती हैं और सुख-शांति बनी रहती है।
वट सप्तमी की पूजा विधि
1. कल सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें।
2. पूजा का संकल्प लेकर आसपास के वट वृक्ष के पास जाएं।
3. अब आप पेड़ की जड़ में जल को अर्पित करें।
4. इसके बाद रोली, अक्षत, फूल और धूप-दीया से पूजा करें।
5. वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटते हुए परिक्रमा कर लें।
6. इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें।
7. परिवार की सुख-शांति, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करें।
8. पूजा के आखिरी में प्रसाद बांटें और हो सके तो जरूरतमंदों को दान करें।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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