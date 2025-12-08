वास्तु के अनुसार धन लाभ के लिए इन बातों का रखें ध्यान

संक्षेप: वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की ऊर्जा सीधे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और तरक्की पर असर डालती है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सही हो, तो धन, सफलता और समृद्धि स्वतः आकर्षित होने लगती है। वहीं, वास्तु दोष होने पर पैसा रुक जाता है।

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की ऊर्जा सीधे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और तरक्की पर असर डालती है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सही हो, तो धन, सफलता और समृद्धि स्वतः आकर्षित होने लगती है। वहीं, वास्तु दोष होने पर पैसा रुक जाता है, खर्च बढ़ने लगते हैं और मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिससे धन लाभ के योग मजबूत होते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। आइए जानते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार किन बातों का ध्यान रखना चाहिए-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घर की उत्तर दिशा को हमेशा साफ-सुथरा रखें: वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा धन और करियर की दिशा मानी जाती है। यहां गंदगी या भारी सामान रखने से धन का प्रवाह रुकता है। इस दिशा को हमेशा साफ रखें।

टूटा हुआ सामान तुरंत हटा दें: टूटे बर्तन, घड़ी, दर्पण या इलेक्ट्रॉनिक्स घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। इससे धन की हानि और आर्थिक रुकावटें बढ़ती हैं। ऐसे सामान को तुरंत हटा देना चाहिए।

मुख्य दरवाज़ा साफ और आकर्षक रखें: घर का मुख्य द्वार सुख और धन प्रवेश की जगह माना गया है। यहाँ गंदगी, जाले, टूट-फूट या कचरा नहीं होना चाहिए। हर दिन दरवाजे के पास दीपक लगाना भी शुभ है।

तिजोरी को दक्षिण दिशा में रखें: वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी या अलमारी दक्षिण दिशा की तरफ खुलनी चाहिए और पश्चिम या दक्षिण दीवार के साथ लगाकर रखनी चाहिए। इससे धन स्थिर होता है और बढ़ता है।

घर में तुलसी का पौधा लगाएं: तुलसी सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसे घर के उत्तर, उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में रखना बेहद शुभ माना जाता है। इससे धन और स्वास्थ्य दोनों में लाभ मिलता है।

लीक होते नल या पाइप तुरंत ठीक करवा लें: रसोई, बाथरूम या वॉटर मोटर में पानी टपकना धन हानि का संकेत माना जाता है। लीक होते नल या पाइप तुरंत ठीक करवा लें।

किचन में चूल्हा सही दिशा में हो: रसोई का चूल्हा दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) में रखने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। गलत दिशा में चूल्हा होने से खर्च बढ़ता है।

घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर सही जगह लगाएं: लक्ष्मी जी को बैठे हुए रूप में और कमल पर बैठे हुई फोटो घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं।