Hindi Newsधर्म न्यूज़Vastu upay Keep these 3 things in your safe Goddess Lakshmi will bless you
वास्तु उपाय: तिजोरी में रखें ये 3 चीजें, बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा

संक्षेप: वास्तु में तिजोरी का खास महत्व होता है। इसमें धन रखा जाता है, जिसका संबंध मां लक्ष्मी से होता है। ऐसे में लोग अपने घरों में वास्तु के मुताबिक तिजोरी को सही दिशा में रखते हैं। साथ ही इसमें कुछ चीजें रखना बेहद शुभ माना जाता है।

Sun, 19 Oct 2025 05:16 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
वास्तु शास्त्र में जीवन को सुखयम बनाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इसके लिए आपको अलग-अलग उपाय आजमाने होते हैं। इन्हीं में एक उपाय तिजोरी से जुड़ा हुआ है। वास्तु में तिजोरी का खास महत्व होता है। इसमें धन रखा जाता है, जिसका संबंध मां लक्ष्मी से होता है। ऐसे में लोग अपने घरों में वास्तु के मुताबिक तिजोरी को सही दिशा में रखते हैं। इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं यदि वास्तु के मुताबिक तिजोरी में शुभ चीजें रखी जाएं, तो भी धन-धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे में आज हम आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें वास्तु नियम के तहत रखा जाए, तो जातक के जीवन में दिन रात तरक्की होती है।

तिजोरी में रखें धनिया के दाने
वास्तु की मानें, तो तिजोरी में धनिया के दाने रखना बेहद शुभ माना जाता है। इसे तिजोरी में रखने से घर में पैसे से जुड़ी समस्याएं खत्म हो सकती है। साथ ही इसे रखने से आपके घर धन की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस उपाय के लिए आपको एक लाल कपड़ा लेना है। इसमें धनिया के दाने रखने हैं। इसकी पोटली बनाएं। फिर इसमें कुमकम और हल्दी का टीका लगाकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी।

हल्दी वाला चावल
पीले चावल कहें या हल्दी वाले चावल बात एक ही है। इसे तिजोरी में रखना बेहद शुभ होता है। इसके लिए आप कच्चे चावल में हल्दी डाल दीजिए। इससे चावल पीला हो जाता है। इसके बाद इसे पीले कपड़े में बांधने हैं। फिर आपको इसे तिजोरी में रखना है। कोशिश करें की पीले चावल आप तिजोरी में शुक्रवार को इस पोटली को रखें, ताकि आपके घर में शुभता बनी रहे। साथ ही हमेशा पैसा आपके पास टीका रहे। मान्यता है कि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए इस उपाय को आजमाने से बेहद शुभ होता है।

घर की तिजोरी में रखें सुपारी
तिजोरी में सुपारी रखना भी बेहद शुभ होता है। इसे रखने से हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे में आप अपने घर की तिजोरी में 3 या 5 साबुत सुपारी को कलावे से बांधकर रखें। इसमें रोली का टीका जरूर लगाएं। इसके बाद इसे शुक्रवार के दिन अपनी तिजोरी में रखें। इस तरह के उपाय को करने से आपके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आपके सारे कार्य आसानी से होते नजर आएंगे।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

