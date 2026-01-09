वास्तु उपाय: मंदिर में चुपचाप दान करें ये 3 चीजें, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

संक्षेप: मान्यतानुसार, गुप्तदान को भी महादान कहा जाता है। वास्तु के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मंदिर में चुपचाप दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही आर्थिक संकट से भी छुटकारा मिलता है। चलिए ऐसी ही 3 चीजों के बारे में जानते हैं।

सनातन धर्म में दान को बेहद पुण्य कार्य माना गया है। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार मंदिरों में जाकर जरूरतमंद और गरीबों में दान करते हैं। कोई वस्त्र दान करता है, तो कोई अन्न का। इसके अलावा कुछ लोग गुप्तदान करते हैं। गुप्तदान को भी महादान कहा जाता है। वास्तु के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मंदिर में चुपचाप दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही आर्थिक संकट से भी छुटकारा मिलता है। चलिए ऐसी ही 3 चीजों के बारे में जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

माचिस का दान

वास्तु के मुताबिक माचिस का खास महत्व होता है। यदि मंदिर में माचिस का दान चुपचाप किया जाए, तो इससे कई गुना फल प्राप्त होता है। मान्यतानुसार, खासकर हनुमान मंदिर में माचिस का दान करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से बुरी नजर दूर होती है, और मंगल ग्रह मजबूत होता है। यह दान विशेषकर उन लोगों को करना शुभ है जो जीवन में नए मार्ग की तलाश कर रहे हों या किसी कठिन परिस्थिति से निकलना चाहते हों। माचिस का दान आप मंगलवार या शनिवार के दिन कर सकते हैं। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है।

झाड़ू का दान

मंदिर में जाकर झाडू का गुप्त दान करना भी लोगों के लिए सुख शांति सौभाग्य लेकर आता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में साफ सफाई में प्रयोग होने वाले झाड़ू रोजाना सुबह शाम इस्तेमाल होता हैष जिस कारण ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहती है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। झाड़ू का गुप्तदान हमेशा शुक्रवार के शाम को करें।

लोटा का दान

लोटा का गुप्तदान हमेशा शिवमंदिर में करना बेहद शुभ होता है। इससे भगवान शिव की कृपा मिलती है। इसलिए धातु का लोटा दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। वास्तु के मुताबिक इसका दान करने से जीवन में निर्मलता, समृद्धि और तरक्की की राह खोलता है। गुप्त रूप से लोटा दान करने से तनाव, परिवारिक कलह और आर्थिक बाधाएं कम होती हैं। लोटे का दान करने से भगवान शिव जी की असीम कृपा मिलेगी। हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही भगवान से सुख समृद्धि का वरदान मिलता है।