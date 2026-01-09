Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Vastu upay Donate these 3 things silently in the temple and your happiness and prosperity will increase
वास्तु उपाय: मंदिर में चुपचाप दान करें ये 3 चीजें, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

वास्तु उपाय: मंदिर में चुपचाप दान करें ये 3 चीजें, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

संक्षेप:

मान्यतानुसार, गुप्तदान को भी महादान कहा जाता है। वास्तु के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मंदिर में चुपचाप दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही आर्थिक संकट से भी छुटकारा मिलता है। चलिए ऐसी ही 3 चीजों के बारे में जानते हैं।

Jan 09, 2026 02:12 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सनातन धर्म में दान को बेहद पुण्य कार्य माना गया है। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार मंदिरों में जाकर जरूरतमंद और गरीबों में दान करते हैं। कोई वस्त्र दान करता है, तो कोई अन्न का। इसके अलावा कुछ लोग गुप्तदान करते हैं। गुप्तदान को भी महादान कहा जाता है। वास्तु के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मंदिर में चुपचाप दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही आर्थिक संकट से भी छुटकारा मिलता है। चलिए ऐसी ही 3 चीजों के बारे में जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

माचिस का दान
वास्तु के मुताबिक माचिस का खास महत्व होता है। यदि मंदिर में माचिस का दान चुपचाप किया जाए, तो इससे कई गुना फल प्राप्त होता है। मान्यतानुसार, खासकर हनुमान मंदिर में माचिस का दान करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से बुरी नजर दूर होती है, और मंगल ग्रह मजबूत होता है। यह दान विशेषकर उन लोगों को करना शुभ है जो जीवन में नए मार्ग की तलाश कर रहे हों या किसी कठिन परिस्थिति से निकलना चाहते हों। माचिस का दान आप मंगलवार या शनिवार के दिन कर सकते हैं। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है।

झाड़ू का दान
मंदिर में जाकर झाडू का गुप्त दान करना भी लोगों के लिए सुख शांति सौभाग्य लेकर आता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में साफ सफाई में प्रयोग होने वाले झाड़ू रोजाना सुबह शाम इस्तेमाल होता हैष जिस कारण ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहती है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। झाड़ू का गुप्तदान हमेशा शुक्रवार के शाम को करें।

लोटा का दान
लोटा का गुप्तदान हमेशा शिवमंदिर में करना बेहद शुभ होता है। इससे भगवान शिव की कृपा मिलती है। इसलिए धातु का लोटा दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। वास्तु के मुताबिक इसका दान करने से जीवन में निर्मलता, समृद्धि और तरक्की की राह खोलता है। गुप्त रूप से लोटा दान करने से तनाव, परिवारिक कलह और आर्थिक बाधाएं कम होती हैं। लोटे का दान करने से भगवान शिव जी की असीम कृपा मिलेगी। हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही भगवान से सुख समृद्धि का वरदान मिलता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:वास्तु टिप्स: सोते वक्त किस दिशा में होना चाहिए आपका फोन? जानें जरूरी नियम
ये भी पढ़ें:सिर से कर्ज का बोझ हटाएंगे ये 5 उपाय, घर में आएगा पैसा और बढ़ेगी सुख-समृद्धि
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने