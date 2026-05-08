घर में बेवजह बढ़ गई है परेशानी, बात-बात पर कलह और झेल रहे हैं बीमारी, छुटकारा दिला सकते हैं ये असरदार टोटके
घर में बेवजह बढ़ रही है परेशानी, बात-बात पर कलह और लगातार बीमारी? नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाने वाले ये असरदार टोटके अपनाएं। बच्चों की नजर उतारने, बेडरूम की शांति और परिवार में सुख-समृद्धि लाने के सरल घरेलू उपाय इस लेख में पढ़ें।
घर में अचानक बढ़ी परेशानियां, बच्चों का बार-बार बीमार पड़ना, रिश्तों में अनबन और बात-बात पर कलह - ये सब अक्सर नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा के कारण होते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई सरल और प्रभावी टोटके बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर घर की नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। ये उपाय पुरानी घरेलू परंपराओं पर आधारित हैं और बिना खर्च के किए जा सकते हैं।
बच्चों पर लगी नजर उतारने का आसान उपाय
छोटे बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है। अगर बच्चा बिना वजह रोए, चिड़चिड़ा हो जाए या खेलने का मन न करे तो इसे नजर दोष समझें। एक नींबू लें, उस पर थोड़ा नमक छिड़कें और बच्चे के सिर से पैर तक सात बार घुमाएं। फिर इस नींबू को घर से बाहर फेंक दें या बहते पानी में बहा दें।
मान्यता है कि यह उपाय नजर की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत सोख लेता है। कई बार एक ही बार में बच्चा सामान्य महसूस करने लगता है। इस टोटके को शाम के समय करना ज्यादा प्रभावी माना जाता है।
बेडरूम से नेगेटिविटी हटाने के उपाय
अगर बेडरूम में लगातार तनाव, झगड़े या नींद न आने की समस्या बनी रहती है, तो समुद्री नमक का उपाय बहुत कारगर है। एक साफ कांच के बाउल में समुद्री नमक भरकर बेडरूम के किसी कोने में रख दें। हर 10-15 दिन में नमक बदलते रहें। समुद्री नमक हवा में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेता है। इससे कमरे का माहौल शांत होता है, नींद अच्छी आती है और पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता बढ़ती है।
घर को बुरी नजर से बचाने का टोटका
घर पर बुरी नजर से बचाने के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा है। एक काले कपड़े में थोड़ा नमक और सरसों के दाने बांधकर मुख्य दरवाजे पर लटका दें। यह पोटली नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को घर में घुसने से रोकती है। हर महीने इस पोटली को बदलते रहें। इससे परिवार के सदस्यों पर नजर का प्रभाव कम होता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है।
घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के उपाय
- घर के मुख्य द्वार पर नीम की पत्तियां या नींबू-मिर्च लटकाएं।
- रोज शाम को घर में अगरबत्ती जलाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
- पुराने और टूटे सामान को घर में न रखें, इससे नकारात्मकता बढ़ती है।
- रसोई और बेडरूम को हमेशा साफ-सुथरा रखें।
इन बातों का रखें ध्यान
ये उपाय तभी असरदार होते हैं जब इन्हें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। नकारात्मक सोच रखकर इनका कोई फायदा नहीं होगा। उपाय करते समय मन शांत रखें और परिवार के सभी सदस्यों को इसमें शामिल करें। अगर समस्या बहुत ज्यादा है, तो किसी अनुभवी ज्योतिषी या वास्तु विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।
घर में बेवजह बढ़ रही परेशानियां अक्सर नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होती हैं। ऊपर बताए गए आसान उपायों को अपनाकर आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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