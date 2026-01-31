Hindustan Hindi News
वास्तु टिप्स: घर में किस धातु का हाथी रखना चाहिए? जानिए नियम व लाभ

संक्षेप:

वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में हाथी की मूर्ति रखना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि हाथी की मूर्तियां शक्ति, समृद्धि, बुद्धिमत्ता, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए, वास्तु के अनुसार धातु की हाथी मूर्ति चुनकर उसे उचित दिशा में रखने से घर समृद्धि का संचार होता है।

Jan 31, 2026 06:07 pm IST
वास्तु शास्त्र के मुताबिक यदि घर में चीजें सही जगह और उचित स्थान पर रखते हैं, तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न का खतरा नहीं रहता है। ऐसे में कुछ लोग घर की सजावटी के लिए तरह-तरह की मूर्तियां रखते हैं। कुछ लोग हाथी की मूर्ति घर में रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हाथी की मूर्ति किस धातु की रखनी चाहिए और इसकी सही दिशा क्या है? आज हम जानेंगे कि हाथी की कैसी मूर्ति घर में रखनी चाहिए। चलिए जानते हैं इससे जुड़े वास्तु नियम।

हाथी का महत्व
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में हाथी की मूर्ति रखना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि हाथी की मूर्तियां शक्ति, समृद्धि, बुद्धिमत्ता, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए, वास्तु के अनुसार धातु की हाथी मूर्ति चुनकर उसे उचित दिशा में रखने से घर और ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सौभाग्य का संचार होता है। वास्तु के मुताबिक यदि आप घर में हाथी की मूर्ति रखने की सोच रहे हैं, तो आप चांदी, पीतल और संगमरमर के हाथी को रख सकती हैं। इन तीनों धातु से बना हाथी घर के लिए शुभ होता है। साथ ही इससे वास्तु भी अच्छा रहता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि चांदी की हाथी रखने के फायदे क्या है।

चांदी की हाथी रखने के फायदे

- चांदी का हाथी घर में शुभ समाचार लाता है।

- धन की दिक्कतें दूर करता है।

- सफलता के दरवाजे खोलता है। संपदा में वृद्धि करता है।

- घर में सात्विक्ता और पवित्रता का वातावरण बनता है।

सही दिशा
घर की उत्तर दिशा में चांदी की मूर्ति रखना शुभ होता है। मान्यता है कि इसे घर में सुख शांति और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इससे भगवान गणपति और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। घर की उत्तर दिशा में हाथी का जोड़ा रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और धन लाभ होता है। सौभाग्य के लिए ऊपर की ओर सूंढ़ वाला हाथी शुभ होता है। नीचे की ओर सूंढ़ वाला हाथी संतान सुख के लिए अच्छा माना जाता है।

ध्यान रखें ये बातें

- अगर आप हाथी को घर में रख रहे हैं, तो इसे सही दिन और मुहूर्त के बारे में किसी एक्सपर्ट से जरूर जान लें।

- हाथी को घर में रखने से पहले उस स्थान को साफ करा लें।

- हाथी को रोजाना साफ करें, ताकि घर का वास्तु अच्छा रहे।

- हाथी की मूर्ति दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं रखनी चाहिए।

- अगर आप हाथी की चांदी या पीतल की मूर्ति नहीं रख सकते तो पत्थर की मूर्ति रखी जा सकती है।

- लेकिन प्लास्टिक या प्लास्टर पेरिस की मूर्ति बिलकुल ना रखें।

- चांदी के हाथी का जोड़ा रखते वक्त उनके मुंह एक दूसरे के सामने होने चाहिए, विपरीत दिशा में नहीं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

